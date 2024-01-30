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Сколько выделят из бюджета на поддержку бизнес-проектов в 2024 году

Казахстан правительство МСБ поддержка Кантыров Фото: Zakon.kz
На заседании правительства 30 января 2024 года министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров обозначил основные меры господдержки проектов малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает Zakon.kz

Как отметил глава Миннацэкономики, по данным официальной статистики, доля малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана за 2021-2023 годы выросла с 33% до 36,5%. Общая численность занятых в этой сфере в 2023 году увеличилась на 10,4% и достигла 4,3 млн человек. Одной из востребованных мер господдержки бизнеса остаются инструменты программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей".

"В текущем году в бюджете предусмотрено порядка 300 млрд тенге на поддержку 40 тыс. продолжающихся и 20 тыс. новых проектов МСБ. В разрезе регионов большая часть проектов по субсидированию реализована в городах Алматы, Астана, Шымкент, а также Алматинской и Актюбинской областях. Меньше всего проектов в Улытауской, Жетысуской и Абайской областях. По отраслям преобладают проекты в сферах обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, образования".Алибек Куантыров

По словам министра, за прошлый год мерами льготного финансирования через субсидирование кредитов охвачено более 12 тыс. проектов бизнеса на сумму кредитов порядка 1 трлн тенге. Гарантирование предоставлено по 8 тыс. проектам на сумму 340 млрд тенге. В рамках нефинансовой поддержки обучено порядка 10 тыс. предпринимателей, более 166 тыс. бизнесменов предоставлены консультации по различным вопросам предпринимательства.

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