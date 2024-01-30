Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Что мешает развивать бизнес в Казахстане, рассказал Смаилов

Что мешает развивать бизнес в Казахстане Фото: Zakon.kz
На заседании правительства 30 января премьер-министр Алихан Смаилов предложил ввести ряд мер для развития предпринимательства и высказал мнение о том, что мешает развивать бизнес в стране, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства подчеркнул, что в Казахстане до сих пор не решены проблемы, которые сдерживают развитие предпринимательства.

"Например, акиматы не справляются с растущими потребностями бизнеса по подключению к базовой инфраструктуре. Регионам необходимо оперативно подводить инженерные сети и коммуникации для своевременного ввода в эксплуатацию запланированных проектов".Алихан Смаилов

Премьер-министр дал ряд поручений. По его словам, необходимо переходить на сервисную модель налогообложения.

"Акцент нужно сделать на оказание поддержки бизнесу. Министерству национальной экономики следует пересмотреть подходы в администрировании налога на добавленную стоимость для сокращения сроков его возврата. Также следует ускорить проработку норм для стимулирования новых проектов в обрабатывающей промышленности с отменой отдельных налогов на три года. Необходимо оптимизировать количество налогов на 20%, а форм налоговой отчетности – на 30%".Алихан Смаилов

Также премьер поручил создавать вокруг крупных системообразующих предприятий условия для работы отечественного предпринимательства, активнее использовать офтейк-контракты, чтобы стимулировать локализацию и открытие новых производств. По словам Алихана Смаилова,  применение офсетных договоров (соглашений между заказчиком и поставщиком на постройку или модернизацию предприятия с последующей поставкой товара. – Прим. ред.) позволит осуществить трансферт технологий и привлечь дополнительные инвестиции. Премьер велел Министерству промышленности совместно с заинтересованными госорганами проработать меры по стимулированию заключения таких долгосрочных договоров.

Помимо этого, как отметил Алихан Смаилов, предприниматели должны нести встречные обязательства.

"В первую очередь бизнес должен быть социально ответственным. Также необходимо работать над повышением производительности труда, углублением переработки и наращиванием экспорта. Поэтому Министерству национальной экономики следует четко определить критерии предоставления мер господдержки".Алихан Смаилов

На заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал о том, сколько средств выделят на субсидирование и гарантии для бизнеса в 2024 году, и раскрыл детали новой программы поддержки предпринимательства в Казахстане.

Читайте также

Казахстан правительство Куантыров ОСМС взносы увеличение
Увеличение в 5 раз взносов в ОСМС прокомментировал Куантыров
Рисоводы, долги за воду, Сырдарья, Казводхоз, лимит воды, сельхозпроизводители, рис,полив, посевы, Кызылорлинская область
Аграрии Кызылординской области задолжали 250 млн тенге за поливную воду
Казахстан правительство ЕНПФ деньги Куантыров инвестиции ценные бумаги
Зачем пенсионные деньги казахстанцев вкладывают в фонд "Байтерек", объяснил Куантыров
Анастасия Прилепская
Правительство РК Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: