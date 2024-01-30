Что мешает развивать бизнес в Казахстане, рассказал Смаилов

На заседании правительства 30 января премьер-министр Алихан Смаилов предложил ввести ряд мер для развития предпринимательства и высказал мнение о том, что мешает развивать бизнес в стране, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства подчеркнул, что в Казахстане до сих пор не решены проблемы, которые сдерживают развитие предпринимательства.

"Например, акиматы не справляются с растущими потребностями бизнеса по подключению к базовой инфраструктуре. Регионам необходимо оперативно подводить инженерные сети и коммуникации для своевременного ввода в эксплуатацию запланированных проектов". Алихан Смаилов

Премьер-министр дал ряд поручений. По его словам, необходимо переходить на сервисную модель налогообложения.



"Акцент нужно сделать на оказание поддержки бизнесу. Министерству национальной экономики следует пересмотреть подходы в администрировании налога на добавленную стоимость для сокращения сроков его возврата. Также следует ускорить проработку норм для стимулирования новых проектов в обрабатывающей промышленности с отменой отдельных налогов на три года. Необходимо оптимизировать количество налогов на 20%, а форм налоговой отчетности – на 30%". Алихан Смаилов

Также премьер поручил создавать вокруг крупных системообразующих предприятий условия для работы отечественного предпринимательства, активнее использовать офтейк-контракты, чтобы стимулировать локализацию и открытие новых производств. По словам Алихана Смаилова, применение офсетных договоров (соглашений между заказчиком и поставщиком на постройку или модернизацию предприятия с последующей поставкой товара. – Прим. ред.) позволит осуществить трансферт технологий и привлечь дополнительные инвестиции. Премьер велел Министерству промышленности совместно с заинтересованными госорганами проработать меры по стимулированию заключения таких долгосрочных договоров.

Помимо этого, как отметил Алихан Смаилов, предприниматели должны нести встречные обязательства.

"В первую очередь бизнес должен быть социально ответственным. Также необходимо работать над повышением производительности труда, углублением переработки и наращиванием экспорта. Поэтому Министерству национальной экономики следует четко определить критерии предоставления мер господдержки". Алихан Смаилов

На заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал о том, сколько средств выделят на субсидирование и гарантии для бизнеса в 2024 году, и раскрыл детали новой программы поддержки предпринимательства в Казахстане.