Единые подходы к платформенной занятости разработали в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила осуществления платформенной занятости, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – установление порядка осуществления платформенной занятости, обеспечение прозрачного и сбалансированного взаимодействия между операторами интернет-платформ, заказчиками и исполнителями.

Речь идет о работе физических лиц, которые оказывают услуги или выполняют работы с использованием интернет-платформ и мобильных приложений.

Также планируется повысить прозрачность условий работы через интернет-платформы и информированность исполнителей об условиях их использования.

Ожидаемые результаты проекта приказа:

формирование единых подходов к осуществлению платформенной занятости;

обеспечение прозрачности условий деятельности посредством интернет-платформ;

повышение уровня информированности исполнителей об условиях использования интернет-платформ.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 сентября.