#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
450.79
524.13
5.31
Право

Единые подходы к платформенной занятости разработали в Казахстане

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 11:49 Фото: unsplash
Министерство труда и социальной защиты разработало Правила осуществления платформенной занятости, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – установление порядка осуществления платформенной занятости, обеспечение прозрачного и сбалансированного взаимодействия между операторами интернет-платформ, заказчиками и исполнителями.

Речь идет о работе физических лиц, которые оказывают услуги или выполняют работы с использованием интернет-платформ и мобильных приложений.

Также планируется повысить прозрачность условий работы через интернет-платформы и информированность исполнителей об условиях их использования.

Ожидаемые результаты проекта приказа:

  • формирование единых подходов к осуществлению платформенной занятости;
  • обеспечение прозрачности условий деятельности посредством интернет-платформ;
  • повышение уровня информированности исполнителей об условиях использования интернет-платформ.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
В Казахстане разработали профстандарт "Содействие занятости"
14:29, 16 ноября 2023
Профстандарт "Содействие занятости" появится в Казахстане
Казахстан МТСЗН занятость платформа Светлана Жакупова
15:16, 31 января 2024
За что будут платить таксисты при переходе на платформенную занятость
Шахта, шахтеры, Qarmet, Кармет, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, добыча угля
10:53, 29 октября 2024
Профстандарт по безопасности и охране труда разработали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина и Арина Соболенко
12:21, Сегодня
"Раз в год и палка стреляет": яркие слова Соболенко о Рыбакиной перед финалом US Open
Валентина Шевченко
12:12, Сегодня
"Нет, никто не лишал её титула": Дана Уайт уточнил статус экс-чемпионки Шевченко
Ертуган Зейнуллинов на чемпионате Азии по боксу-2026
11:57, Сегодня
Центр биотехнологии поможет готовить казахстанских боксёров
Жания Бекмухамбетова
11:53, Сегодня
Казахстанская теннисистка Бекмухамбетова выиграла медаль турнира в Таиланде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: