Единые подходы к платформенной занятости разработали в Казахстане
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Министерство труда и социальной защиты разработало Правила осуществления платформенной занятости, сообщает Zakon.kz.
Цель проекта – установление порядка осуществления платформенной занятости, обеспечение прозрачного и сбалансированного взаимодействия между операторами интернет-платформ, заказчиками и исполнителями.
Речь идет о работе физических лиц, которые оказывают услуги или выполняют работы с использованием интернет-платформ и мобильных приложений.
Также планируется повысить прозрачность условий работы через интернет-платформы и информированность исполнителей об условиях их использования.
Ожидаемые результаты проекта приказа:
- формирование единых подходов к осуществлению платформенной занятости;
- обеспечение прозрачности условий деятельности посредством интернет-платформ;
- повышение уровня информированности исполнителей об условиях использования интернет-платформ.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 сентября.
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