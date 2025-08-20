Крупный бизнес стал брать меньше кредитов в банках: с чем связано снижение спроса

Как изменился спрос на кредиты со стороны малого, среднего и крупного бизнеса во II квартале года – в материале Zakon.kz.

Согласно опросу банков по кредитованию за второй квартал 2025 года, совокупный спрос на кредиты со стороны бизнеса за рассматриваемый период остался на прежнем уровне.

В публикации Национального банка отмечается, что в разрезе субъектов предпринимательства сложилась разнонаправленная динамика. В частности, наблюдалось увеличение спроса со стороны малого и среднего бизнеса, тогда как кредитная активность крупных предприятий снизилась.

Особенности кредитования

Согласно данным опроса, ряд банков отметили снижение спроса на кредиты со стороны крупного бизнеса главным образом вследствие ограниченности государственных программ поддержки для крупных предприятий и высокой стоимости кредитных ресурсов.

Дополнительно отмечается конкуренция со стороны государственных институтов развития, предлагающих прямое финансирование на более выгодных условиях по сравнению с рыночными банковскими продуктами.

Таким образом, стоимость финансирования для бизнеса является ключевым фактором при принятии решений по долгосрочным капиталоемким инвестиционным проектам.

Помимо этого, один из средних банков планирует расширить финансирование крупных проектов за счет увеличения базы фондирования, привлеченного в первой половине года. В целом, общее число кредитных заявок крупного бизнеса уменьшилось на 15% квартал к кварталу до 200, а средний размер заявок увеличился на 12% до 12,9 млрд тенге.

В то же время спрос со стороны среднего и малого бизнеса увеличился на фоне запуска программ государственной поддержки.

"При этом клиенты преимущественно из отраслей с высокой оборачиваемостью капитала, таких как торговля и услуги, при повышенной потребности в финансировании оборотных средств проявляли интерес к банковским продуктам на рыночных условиях в связи с ужесточением условий государственной поддержки". Опрос банков по кредитованию, Национальный банк РК

Отмечается, что в некоторых средних банках спрос был поддержан за счет совершенствования недавно запущенных продуктов и проведения активных маркетинговых акций. Дополнительным фактором стало смягчение условий продуктов, включая послабление территориальных ограничений по активам, принимаемым в качестве обеспечения, внедрение упрощенного финансового анализа при оценке заемщиков и увеличение максимального размера кредита. При этом в отдельных случаях отмечалось умеренное ужесточение условий по марже и комиссиям, не связанным со ставкой вознаграждения.

Фото: Zakon.kz

Также в некоторых банках на стадии тестирования находятся новые продукты для малого и микробизнеса. При этом отмечается отсутствие однозначной законодательной классификации статуса "индивидуальный предприниматель", что может служить сдерживающим фактором в развитии услуг и продуктовых решений.

По результатам квартала общее число кредитных заявок среднего бизнеса увеличилось на 15% до 5,3 тыс., средний размер заявок увеличился на 20% до 924 млн тенге. Общее количество кредитных заявок малого бизнеса выросло на 3% и составило 912 тыс., а средний размер заявок снизился на 14% до 30,4 млн тенге.

Коэффициент одобрения заявок по субъектам крупного бизнеса снизился на 1 п.п. до 56%. В сегменте среднего бизнеса доля одобрения снизилась на 4 п.п. до 32%, что в основном связано с ростом количества поступивших заявок в конце II квартала и нахождением их на стадии рассмотрения.

В следующем квартале банки ожидают сохранение спроса со стороны субъектов бизнеса на уровне предыдущего квартала и не планируют вносить существенные изменения в условия кредитования. Отдельные банки находятся в процессе подключения к программам государственной поддержки, ожидая положительного влияния на активность заемщиков в следующем квартале.

