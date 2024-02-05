Как Казахстан планомерно уходит от сырьевой модели экономики

180 индустриальных проектов на 1,2 трлн тенге реализуют в Казахстане в 2024 году. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства Казахстана.

В распространяемом сообщении Primeminister.kz сказано, что правительство Казахстана продолжает реализацию мер по отходу экономики от сырьевой направленности в пользу отраслей с более высокой добавленной стоимостью. Это позволит обеспечить индустриализацию и опережающие темпы ее развития.

Так, в 2023 году в обрабатывающей промышленности реализовано 170 проектов на 928 млрд тенге. Заключено 179 долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями. Благодаря всем принимаемым мерам доля обрабатывающей промышленности в экономике уже сравнялась с долей горнодобывающей отрасли.

В 2024 году будет реализовано 180 индустриальных проектов на 1,2 трлн тенге. Ускорению индустриализации также будет способствовать новый механизм обеспечения предприятий обрабатывающей промышленности отечественным сырьем.

Благодаря исполнению Комплексного плана развития машиностроения до 2028 года ожидается рост общей добавленной стоимости данной отрасли в 4,5 раза.

Фото: primeminister.kz

В целом на сегодня в Казахстане продолжается реализация общенационального пула из порядка 1 тыс. инвестиционных проектов на 32 трлн тенге. Это касается всех отраслей экономики. В 2023 году запущено 298 проектов на 1,8 трлн тенге. В 2024 году будет реализовано 326 проектов на общую сумму 3,8 трлн тенге.

"По поручению главы государства работа инвестиционного штаба пересмотрена и усилена. Крупные инвестпроекты рассматриваются отдельно, все возникающие проблемные вопросы устраняются в ручном режиме", – говорится в сообщении пресс-службы правительства за 5 февраля 2024 года.

Ранее стало известно, что в 2024 году на ремонт инженерной инфраструктуры в Казахстане направят более 450 млрд тенге инвестиций.

За счет тарифной реформы до 2029 года правительство планирует привлечь около 3 трлн тенге инвестиций, чтобы модернизировать 62 тыс. км инженерных сетей и снизить износ коммуникаций на 20%. Это позволит привести коммунальную инфраструктуру в нормативное состояние.