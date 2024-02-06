Рекордное количество компаний закрылось в Казахстане

За 2023 год в Казахстане ликвидировали 27 тысяч юрлиц. Это рекордный показатель, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Finprom.kz 6 февраля, в 2023 году в Казахстане официально прекратили деятельность 27 027 юридических лиц. Это на 0,7% больше, чем в 2022-м. Число ликвидированных компаний растет в стране третий год подряд, и показатель за 2023 год стал рекордным.

Больше всего юрлиц ликвидировали в конце года. В IV квартале 2023-го в Казахстане закрылись 13 тыс. компаний – это на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.





Инфографика Finprom.kz

"Среди регионов РК наибольшее количество ликвидированных за январь-декабрь 2023 года юрлиц пришлось на крупнейший мегаполис, Алматы: 8,2 тысячи. Следом идут Астана (3,1 тыс.), Актюбинская (1,5 тыс.) и Карагандинская (1,5 тыс.) области, а также Шымкент (1,5 тыс.)", – отмечает Finprom.

99,8% ликвидированных компаний относятся к малому бизнесу. В 2023 году в Казахстане закрылись всего 15 крупных предприятий и 38 средних. Примерно каждая третья ликвидированная фирма занималась торговлей или ремонтом авто (8,8 тыс.), на втором месте по "потерям" – строительные компании (3,2 тыс.).

Ранее в правительстве РК сообщили, что ради поддержки малого бизнеса в 2024 году просубсидируют кредиты для предпринимателей более чем на 900 млрд тенге.