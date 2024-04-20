Рекордное количество зрителей посетило казахстанские кинотеатры в 2023 году

За 2023 год общее число посещений казахстанцами кинотеатров достигло рекордного показателя за все время – 21 млн, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным из Telegram-канала Первого кредитного бюро, 2023 год также принес кинотеатрам рекордную выручку в 37,3 млрд тенге. Номинально нынешний уровень на 75% превышает допандемийный.



Число киносеансов осталось на уровне 2022 года – 985,4 тыс. Отмечается, что это предыдущий исторический рекорд.



Каждый третий (33,3...%) показанный фильм был отечественного производства. Аналогично дела обстояли и годом ранее. Автор статьи утверждает, что уровни двух прошлых лет были самыми высокими за все время. В сравнение в тексте приводится 2013 год, когда доля отечественного кино составляла 6,2%.

Также отечественные фильмы стали собирать больше зрителей – в 2023 году каждый сеанс в среднем посещали 27 человек (+35% г/г).

О том, что количество фильмов отечественного производства в последние годы неизменно растет, говорилось еще в прошлом году. Кинопрокатчики тогда считали, что доля фильмов казахстанского производства к концу 2023 года увеличится до 40%.

