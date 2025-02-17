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Право

В Казахстане расширили перечень видов работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 16:39 Фото: Zakon.kz
АО "КаздорНИИ" совместно с Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта РК расширили перечень видов работ, предусмотренных классификацией для содержания, текущего, среднего и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, сообщает Zakon.kz.

Так, для обеспечения своевременного и качественного содержания и ремонта автодорог, а также обеспечения безопасности дорожного движения классификация дополнена следующими видами работ:

  • управление дорожными активами – деятельность по диагностике и инструментальному обследованию дорожных активов, а также мониторингу безопасности дорожной инфраструктуры, направленная на эффективное планирование бюджетных расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог;
  • службы механизации и транспорта (организация перевозок, техобслуживание, ремонт транспорта и т. д.);
  • управление эксплуатацией мостовых сооружений и тоннелей (в текущем году введен в эксплуатацию первый тоннель на маршруте Западная Европа – Западный Китай);
  • научно-техническое сопровождение автодорожных объектов – комплекс работ научно-методического, экспертно-контрольного, информационно-аналитического характера, выполняемых для обеспечения внедрения новых технологий и материалов при проектировании и строительстве, реконструкции, содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений;
  • инженерно-технические процедуры безопасности дорожного движения – комплекс инжиниринговых мер, принимаемых в процессе управления дорожной безопасностью путем проведения экспертной оценки для раннего выявления и устранения дорожных рисков на всех стадиях жизненного цикла автодороги (планирования, проектирования, строительства, реконструкции, содержания и ремонта) до ввода и/или в процессе его эксплуатации, которые состоят из следующих процедур: аудит безопасности дорожного движения; программа оценки безопасности автодорог; инспекция безопасности дорожного движения; управление местами концентрации ДТП; детальный анализ ДТП и управление безопасностью дорожной сети.

Вместе с тем в классификацию включены и другие виды работ, такие как ручная и механизированная уборка автодорог, мостовых сооружений и тоннелей, объектов сервиса, откачка дождевых, талых и паводковых вод, обслуживание интеллектуальных транспортных систем, технических средств связи и других видов работ, выполняемых дорожными организациями, которые ранее не были предусмотрены.

Расширенная классификация позволит дорожным организациям:

  • планировать работы с учетом новых стандартов и требований;
  • повысить уровень безопасности движения;
  • эффективно использовать новые технологии и материалы;
  • поддерживать высокий уровень содержания автодорог и объектов сервиса.

В ТОО "Казахавтодор"  отметили, что обновленная классификация учитывает современные требования по обеспечению безопасного бесперебойного движения. Она также адаптирована под новые технологии, материалы и дорожно-строительную технику, что обеспечивает более высокое качество обслуживания автодорог и повышает требования к дорожным организациям.

Ранее мы рассказали, что участок дороги из Алматы до границы России стал платным.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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