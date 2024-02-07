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Доля инвестиций в основной капитал ВВП Казахстана снизилась

Казахстан инвестиции Токаев Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 7 февраля заявил, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП страны снижается, сообщает Zakon.kz.

Он поручил запустить новый инвестиционный цикл. Президент добавил, что чистый приток прямых иностранных вложений обеспечивается в основном за счет реинвестирования доходов от уже действующих проектов в добывающей отрасли.

"Не может не беспокоить, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП страны снижается. Другими словами, в экономику не вкладывается достаточно средств, чтобы в последующие годы хотя бы поддерживать текущие темпы роста. Нужно существенно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций. Это ключевая задача для созданного инвестиционного штаба".Касым-Жомарт Токаев

Штабу предстоит сформировать целостную экосистему привлечения инвестиций, активизировать работу институтов развития, наладить четкое взаимодействие между загранучреждениями, центром и регионами, выстроить эффективный диалог с бизнес-сообществом. И самое главное, по словам президента, своевременно принимать необходимые решения.

Сегодня, 7 февраля 2024 года, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Казахстана. Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.

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