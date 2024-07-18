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Законодательство РК

В каких регионах Казахстана снизились инвестиции в основной капитал

инвестиции, основной капитал, экономика, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:00 Фото: Freepik
Сколько составили инвестиции в основной капитал, как изменился их объем по регионам Казахстана и на какие отрасли пришлась наибольшая доля средств, в материале Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, за январь – июнь 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил 6,6 трлн тенге, что на 3,5% меньше, чем за тот же период 2023 года.

Согласно определению бюро, инвестиции в основной капитал – это вложение средств с целью получения инвесторами экономического, социального или экологического эффекта в случае нового строительства, а также расширения, реконструкции и модернизации объектов, приобретения машин, оборудования, транспортных средств, затрат на формирование основного стада, многолетние насаждения и прочее.

Наибольшее уменьшение индекса физического объема (ИФО) инвестиций в основной капитал наблюдается в Акмолинской – 38,8%, Атырауской – 35,2% областях. Существенное снижение инвестиций отмечается также в Абайской (24%) и Актюбинской областях (19%).

Лидерами по увеличению ИФО инвестиций в основной капитал стала Кызылординская + 41,4%,  Жетысуская + 38,5%, Туркестанская + 37,8% и Алматинская + 21% области. Отмечается, что значительную долю инвестиций занимает Атырауская область – 14%.

инвестиции в основной капитал, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:00

Фото: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Как сообщают в бюро, около половины общереспубликанского объема капитальных вложений осуществляется крупными и средними предприятиями.

"63,9% от общего объема затрат приходится на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, более 30% от общего объема – на приобретение машин, оборудования и транспортных средств". Бюро национальной статистики РК

В разрезе источников финансирования преобладают собственные средства хозяйствующих субъектов. В январе – июне 2024 года на них пришлось 4,8 трлн тенге, или 72% от общего объема.

Бюджетные средства составили 14,5% от общего объема инвестиций в основной капитал, при этом по сравнению с январем – июнем 2023 года увеличились на 3%. Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики наиболее незначительна, в общем объеме инвестиций в основной капитал она заняла 4%.

инвестиции, основной капитал, финансирование, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:00

Фото: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

По отраслям основная доля инвестиций в основной капитал (41,6%) в январе – июне 2024 года была направлена в промышленность. В том числе доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составила 23,5%, обрабатывающей промышленности – 9,9%. Далее следуют операции с недвижимым имуществом – 21,5%, транспорт и складирование – 16,1%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 5,1%.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в правительстве Казахстана подвели итоги развития экономики за шесть месяцев.

Кроме того, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства 12 марта заявлял, что с начала года рост экономики Казахстана составил 4,2%.

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