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Законодательство РК

Спрос будет жесткий – Токаев о работе по привлечению инвесторов

Токаев о работе по привлечению инвесторов Фото: freepik
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 7 февраля дал поручения по вопросам поддержки крупных инвесторов в Казахстане и отметил, что будет строго оценивать работу госорганов и акиматов в этом направлении, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, президент отметил, что крупным инвесторам необходимо предоставить весь спектр поддержки.

"Инвесторам, и тем более крупным инвесторам, готовым вкладывать, например, более 50 млн долларов, следует оказывать весь спектр поддержки по принципу "одного окна". При этом необходимо запустить действенную систему мониторинга реализации проектов. Государственные органы не должны увлекаться организацией формальных презентационных мероприятий. Все зарубежные командировки руководителей ведомств должны нести практическую отдачу, это значит, что нужно отчитываться по их итогам перед руководством правительства, в необходимых случаях – перед президентом". Касым-Жомарт Токаев

Президент указал, что проблемы с реализацией инвестпроектов заметно проявляются на местном уровне. Акимы до сих пор акцентируют внимание на привлечении средств из бюджета вместо того, чтобы обеспечивать частные инвестиции.

"Инвесторы, имеющие желание работать в регионах, как правило, сталкиваются с бездействием и волокитой со стороны местных властей. В результате они либо переносят сроки запуска проектов, либо вовсе уходят. Задача привлечения частных инвестиций должна быть для акимов одной из самых важных. В целом деятельность всех государственных органов должна быть нацелена на привлечение большего объема инвестиций в экономику и соответствующим образом оцениваться", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что говорит вовсе не о каком-то бюрократическом "жонглировании" функциями и штатной численностью, создании рабочих групп или написании концепций. По его словам, речь идет о конкретной реформе, направленной на изменение подходов к деятельности государственного аппарата.


"По результатам первого полугодия мы подведем итоги работы Инвестиционного штаба и предметно оценим работу каждого министра и акима в этом направлении. Спрос будет жесткий", – резюмировал президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев дал поручения насчет того, как необходимо поменять работу правительства и акиматов.

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