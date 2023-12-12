Токаев о новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау": Спрос будет очень жесткий

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 12 декабря 2023 года на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз", высказался о переходе "АрселорМиттал Темиртау" (ныне Qarmet) новому инвестору, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что на днях по его поручению успешно решился вопрос перехода Карагандинского металлургического комбината в собственность казахстанской компании.

"Теперь задача правительства – оказать ей содействие, особенно – на начальном этапе работы, а затем спрос с нового собственника будет очень жесткий", – заявил глава государства.

По его словам, череда аварий на объектах жизнеобеспечения в разных регионах четко обозначила острую необходимость модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры по всей стране.

"Эта проблема игнорировалась и не решалась десятилетиями. За короткий срок государство провело аудит и начало системную работу по запуску новых и ремонту действующих генерирующих мощностей, обновлению тепловых сетей и других инженерных коммуникаций. В частности, в этом году реализован масштабный проект, который позволил более чем в два раза увеличить пропускную способность электрических сетей на западе нашей страны", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

8 декабря 2023 года стало известно, что Андрей Лаврентьев стал новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау".

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В этот же день предприятие сменило название. Генеральным директором Qarmet стал Вадим Басин.