Скляр о том, кто будет строить АЭС: Хотим создать консорциум

Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве 8 октября 2024 года рассказал, когда будет принято решение о том, кто будет строить в Казахстане атомную станцию, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что проект АЭС будет осуществляться консорциумом. Так как в приоритете – вопросы безопасности.

"Мы заинтересованы в том, чтобы там были применены самые новые проектные решения и технологии стран-производителей, которые являются лидерами в своей сфере. Этим будет заниматься специальная проектная группа. А возможные политические риски будут рассматриваться по ходу их возникновения в процессе проектирования. Если возникнут таковые, то в контрактах с различными компаниями, с различными странами будет предусмотрена так называемая санкционная оговорка", – добавил он.

По его словам, в консорциуме будет не более пяти стран.

"Для чего он необходим? АЭС это не просто один объект, он состоит из целого ряда объектов, в которых имеют лидерство разные страны. Поэтому задача провести такую работу при проектировании, когда мы берем наилучшие технологии из разных стран. Соответственно, разные компании – субподрядчики по строительству этой станции будут участвовать. Такой мировой опыт есть уже, потому что ядерный остров может сделать одна страна, турбину – другая, распределительные крытые или закрытые распределительные устройства – третья страна и так далее. Но в комплексе все это будет давать хороший эффект. Мы не должны зацикливаться на каком-то одном поставщике, одном подрядчике. А (хотим. – Прим. ред.) создать консорциум, который, как показывает практика, наиболее эффективно работает", – пояснил заместитель премьер-министра.

Большая ясность по вопросу, кто станет членом этого консорциума, появится когда разработают документацию. По словам Скляра, это будет в следующем году, когда будет принято решение по подрядчику, проектировщику.

"Год на разработку технико-экономического обоснования, 1,5 года на разработку проектно-сметной документации – это самые сжатые сроки. Потом начинается строительство. Ответственность огромная, потому что безопасность АЭС превыше всего. Конечно, безопасной должна быть и ТЭЦ, любой объект, который у нас работает. Но атомная станция – в особом приоритете безопасность. Какие будут компании из каких стран, пока мы ответ на этот вопрос не знаем", – резюмировал Скляр.

8 октября 2024 года в Центральной избирательной комиссии огласили итоги голосования казахстанцев на референдуме по строительству АЭС. По данным ведомства, более 5,5 млн казахстанцев поддержали строительство такой станции в стране.