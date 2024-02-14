Цены "жмут": брендовые кроссовки в Казахстане стоят дороже, чем в большинстве стран СНГ

Аналитики выяснили, что цены на фирменные кроссовки в Казахстане одни из самых высоких в мире, сообщает Zakon.kz.

Специалисты EnergyProm отмечают, что за весь 2023 год в Казахстане было произведено 1,8 млн пар обуви – это сразу на 3,6% больше, чем было годом ранее.

Тем не менее казахстанский рынок не принадлежит отечественным компаниям – они смогли обеспечить лишь 3,7% спроса в период с января по ноябрь.

Остальное пришлось на импорт, который за год еще и увеличился на 15,6% – до 41,4 млн пар.

Также сказано, что обувь продолжает расти в цене.

Уже по итогам января 2024 года месячный прирост составил 0,6%, а за год – 12,6%.

Сильнее всего подорожала женская обувь – на 0,7%. Следом идет детская – плюс 0,6%, а затем мужская – плюс 0,5%.

Рост цен затронул и фирменную обувь.

"На 9 февраля 2024 года одна пара кроссовок для бега Nike среднего класса в Казахстане стоила в среднем 112 долларов. Среди стран СНГ это одна из самых высоких цен после Армении, где такая пара стоила 123,9 долларов. Казахстану присвоили 85-е место из 94 в мире", – уточнили эксперты.

В то же время в России пара таких же кроссовок стоила 80,7 долларов, в Беларуси – 86,3 долларов, в Узбекистане – 98,6 долларов, в Азербайджане – 111,7 долларов.

В Казахстане цена была намного выше, чем в ряде развитых стран. Например, в Японии можно было приобрести такую обувь за 57,5 долларов, в Испании – за 78 долларов, в Южной Корее – за 81,8 долларов

Дешевле всего покупка таких кроссовок обходилась в Кении, Бангладеш и Ливии. Самая же высокая стоимость была зафиксирована в Швейцарии: 135 долларов.

В свою очередь, министр финансов Мади Такиев 13 февраля 2024 года заявил о снижении цен на основные экспортные товары.