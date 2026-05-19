Статьи

Сколько стоит килограмм картофеля в мире и странах СНГ – исследование

Фото: Zakon.kz
Согласно данным обновленных исследований, в Казахстане фиксируется одна из самых низких цен на картофель из всех стран постсоветского пространства, сообщает Zakon.kz.

Ни для кого не секрет, что благодаря своим природным свойствам, большому содержанию клетчатки, а также различных микроэлементов и витаминов картофель является ключевой позицией в корзине социально значимых товаров, обеспечивающих значительную долю суточного рациона человека.

Сегодня в мире есть много споров о вреде и пользе картофеля. Кто-то считает его небезопасным для человека продуктом, потому как в нем содержится много крахмала, а попадая в организм, он тут же расщепляется на сахара, что вредит работоспособности поджелудочной железы и печени. Кто-то, наоборот, утверждает, что плоды картофеля богаты калием, витамином C, железом и магнием, а благодаря обилию пищевых волокон они крайне важны для нашей пищеварительной системы.

Одно остается неизменным: картофель является максимально сытным для человека продуктом и играет серьезную роль в обеспечении продовольственной безопасности многих государств мира.

Вместе с тем, несмотря на свою важность для миллионов людей и статус социально значимого продукта для поддержания стабильного уровня продовольственной безопасности многих стран, цена на картофель в среднем ежегодно увеличивается на 15-30%.

Где платят больше всего

Согласно обновленной статистике онлайн-платформы "Numbeo" (крупнейшая база данных с показателями качества жизни, уровня преступности, ценам на аренду жилья, продуктов питания и товары повседневного обихода), дороже всего картофель обходится жителям Южной Кореи.

Там цена за один килограмм по состоянию на сегодняшний день фиксируется на отметке в 3,49 доллара, или 1 631 тенге по курсу НБ РК на 19.05.2026 года.

Чуть меньше, чем в Южной Корее, за 1 кг картошки платят граждане Коста-Рики (3,37 доллара, или примерно 1 575 тенге) и Пуэрто-Рико (3,33 доллара, или около 1 557 тенге).

В число стран мира с самой высокой стоимостью картофеля, наряду с вышеуказанными государствами, входят – Соединенные Штаты Америки (2,90 доллара, или 1 355 тенге), Тайвань (2,87 доллара, или 1 341 тенге), Австралия (2,83 доллара, или 1 323 тенге), Люксембург (2,72 доллара, или 1 271 тенге), Япония (2,71 доллара, или 1 267 тенге), Канада (2,67 доллара, или 1 248 тенге) и Норвегия (2,60 доллара, или 1 355 тенге).

Недешево обходится корнеплод населению Сингапура (2,49 доллара, или 1 164 тенге), Бельгии (2,44 доллара, или 1 140 тенге), Франции (2,31 доллара, или 1 080 тенге), Австрии (2,28 доллара, или 1 066 тенге) и Дании (2,22 доллара, или 1 038 тенге).

Цена в странах постсоветского пространства

Самой дорогой средней ценой за 1 кг картофеля на постсоветском пространстве отличаются Латвия (1,01 доллара, или 472 тенге), Литва (0,94 доллара, или 439 тенге) и Эстония (0,93 доллара, или 434 тенге).

Чуть дешевле, чем в Прибалтийских странах, один килограмм картофеля обходится жителям России (0,88 доллара, или 411 тенге), Молдовы (0,76 доллара, или 355 тенге), Армении (0,75 доллара, или 350 тенге) и Беларуси (0,75 доллара, или 350 тенге).

В Грузии сегодня средняя стоимость картофеля фиксируется на уровне 0,72 доллара за кг (336 тенге), в Казахстане0,72 доллара за кг (336 тенге), в Азербайджане0,71 доллара за кг (331 тенге), в Таджикистане0,70 доллара за кг (327 тенге) и в Кыргызстане0,68 доллара за кг (321 тенге).

Самая низкая цена одного килограмма картофеля среди стран постсоветского пространства, данные которых были представлены в данном исследовании, зафиксирована в Узбекистане (0,58 доллара, или 271 тенге).

Где дешевле всего

Меньше всех в мире, по версии специалистов онлайн-платформы, за корнеплод сегодня платят граждане Бангладеша. Там один килограмм в среднем обходится в 0,31 доллара, или 144 тенге.

Чуть больше, чем в Бангладеш, за 1 кг картофеля платят жители Пакистана (0,35 доллара, или 163 тенге) и Индии (0,35 доллара, или 163 тенге).

Также относительно дешевая цена в общемировом эквиваленте сегодня фиксируется в Египте (0,37 доллара за кг, или 173 тенге), Непале (0,37 доллара за кг, или 173 тенге), Иране (0,37 доллара за кг, или 173 тенге) и Турции (0,55 доллара за кг, или 257 тенге).

Олег Калиниченко
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
