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Как будут упрощать работу инвесторам в Казахстане, рассказали в правительстве

Улучшение условий для инвесторов в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 11:11 Фото: primeminister.kz
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства 5 марта рассказал, что делается для привлечения инвестиций в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Байбазаров напомнил, что перед правительством поставлены амбициозные задачи по привлечению инвестиций. По его словам, в 2024 году по плану будет инвестировано 22,1 трлн тенге в основной капитал, что на 22% больше итогов прошлого года.

"В рамках Единого пула инвестпроектов в текущем году запланирована реализация 234 проектов на сумму 2,3 трлн тенге. За каждым акимом регионов и министром отраслевых госорганов закреплены KPI. Принимаются меры по оперативному урегулированию вопросов инвесторов в рамках Инвестиционного штаба. По поручению главы государства прокуроры во всех регионах сопровождают проекты из пула. Продолжается работа по релокации 37 компаний", – отметил он.

Министр добавил, что принимаются меры по повышению эффективности Специальных экономических зон (СЭЗ). В частности, предусмотрена возможность выкупа земельного участка для участников СЭЗ после исполнения всех инвестиционных обязательств. Определены территории с комбинированным режимом, где приоритетные проекты будут получать льготы в режиме СЭЗ. 

"Также внедрен дифференцированный подход предоставления налоговых льгот для участников СЭЗ по принципу "чем больше инвестиций – тем больше льгот", – указал глава МНЭ.

Нурлан Байбазаров отметил, что на сегодня ведется работа по актуализации Концепции инвестиционной политики до 2029 года, с учетом разрабатываемого нового Национального плана развития. Формируются региональные и отраслевые потребности в инвестициях для последующего таргетирования качественных инвестиций, ориентированных на рост производительности труда и усложнение экспортной корзины.

"Рассматривается установление новых KPI по инвестиционному климату, учитывающих международные рейтинги (Moody’s, S&P, Fitch, IMD и др.). В целом изучается международный опыт по улучшению инвестиционного климата. При выдаче инвестиционных преференций будет применяться селективный подход в зависимости от сложности проекта и экспортоориентированности. Будут предусмотрены подходы по постмониторингу инвестпроектов (исполнение встречных обязательств, возможность увеличения проектной мощности) и оценке эффективности предоставленных преференций. Актуализированная Концепция будет принята после утверждения Национального плана развития – до 1 июля текущего года", – резюмировал министр.

Для ускорения процесса подведения инфраструктуры, по его словам, прорабатывается вопрос по предоставлению возможности инвесторам делать это самостоятельно. А для снижения издержек инвесторов при строительстве производственных объектов рассматривается применение международных стандартов по строительству.

В рамках нового Налогового кодекса планируется внедрить сервисную модель администрирования, ориентированная на налогоплательщика. При этом налогоплательщику будет оказана фискальная помощь, начиная от регистрации до снятия его с учета. А при взимании задолженности будет пересмотрен механизм ареста счетов.

"Будет сокращена налоговая отчетность на 30% (отмена ряда расчетов и деклараций). Платежи по налогам будут сокращены на 20%. Стимулирующие и эффективные льготы будут сохранены. К примеру, будет сохранен порядок уплаты НДС на импорт методом зачета с оптимизацией перечня товаров. Кроме того, для новых проектов в обрабатывающей промышленности на 3 года будут предоставлены льготы. Для оптимизации процедур предоставления налоговых льгот в рамках нового Налогового кодекса рассматривается унификация предоставляемых преференций путем предоставления "одного пакета" льгот с учетом дифференцированного подхода в зависимости от объема инвестиций, сложности производственных процессов, и иных факторов, имеющих значение для развития собственного производства конечных продуктов. Таким образом, сохраняя действующие стимулы, будут приняты новые меры поддержки бизнеса", – подчеркнул Нурлан Байбазаров.

5 марта новый глава МНЭ рассказал, как можно обеспечить рост экономики Казахстана на уровне 6%.

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