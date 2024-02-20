Привлекать иностранцев к работе в Казахстане предлагает Ашимбаев

Спикер Сената Маулен Ашимбаев 20 февраля 2024 года заявил, что, в случае необходимости, Казахстану следует привлекать специалистов из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

Спикер считает, что в долгосрочной перспективе встанет вопрос по привлечению иностранцев к работе в Казахстане. Он отметил, что несмотря на то, что эта тема может вызвать бурную реакцию, освоение инноваций, создание новых предприятий, возможно, потребует специалистов, которых нет в Казахстане.

"И здесь, наверное, тоже бояться нельзя. Многие же арабские страны, мы видим, идут по этому пути: привлекают зарубежных специалистов и, собственно говоря, они процветают, и население процветает. Здесь, конечно, есть фобии, есть определенные проблемы, могут возразить, сказать, что свое население не можем обеспечить работой, как нам еще иностранцев обеспечивать. Но здесь нужно находить соответствующие решения и, наверное, в среднесрочной перспективе встанет вопрос и о миграции квалицированных специалистов в Казахстан, если мы хотим развивать экономику высокими темпами. Здесь тоже нужны осмысленная политика со стороны правительства". Маулен Ашимбаев

Тем временем Касым-Жомарт Токаев на форуме молодежного кадрового резерва заявил, что образованные, по-настоящему патриотичные граждане, способные критически мыслить, должны принимать активное участие в деле управления государством.