Итальянцы будут выращивать в Жамбылской области улиток в промышленных масштабах

Итальянская компания Lumacheria Italiana в 2024 году планирует начать выращивать улиток в промышленных масштабах в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 21 февраля на встрече представителей компании с советником акима области Даулеткожой Мамыровым. Итальянская компания свой выбор остановила на Жамбылской области, потому что в регионе благоприятные природно-климатические условия, которые позволяют выращивать улиток в промышленных объемах в четыре раза дешевле, чем на мировом рынке.

"Проект будет реализован в сотрудничестве с местной компанией "Meragro". Итальянская компания предлагает разделить проект на несколько этапов: наладить выращивание улиток на территории области, построить инкубатор, запустить производство кормов для них и построить предприятие по переработке улиточного мяса", – сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области.

На начальных этапах объем инвестиций в проект составит свыше 2 млн евро. При этом итальянская компания готова обучить местных фермеров.

Раковина и муцин – слизь, которую вырабатывает улитка, используются в косметологии. Мясо улитки является уникальным деликатесом и пользуется большим спросом во всем мире.

Жамбылская область будет первым регионом в Центральной Азии, где будут выращивать улитки в промышленных масштабах.

Летом 2023 года года стало известно, что в Казахстане впервые стали выращивать бананы в промышленных масштабах: турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в Туркестанской области тепличный комплекс.