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В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах

В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах Фото: unsplash
В Министерстве сельского хозяйства РК 14 августа 2023 года заявили, что в стране впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что бананы в промышленных объемах начнут производить в Туркестанской области.

"Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия. В ближайшее время теплица расширится еще на 5 га, что позволит производить порядка 1000 тонн бананов в год".Пресс-служба МСХ РК
В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах

Фото: gov.kz

В ведомстве отметили, что первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Помимо экзотического фрукта, в теплицах будут выращивать томаты и клубнику.

"Стоимость проекта на первом этапе составляет 4 млн долларов. При строительстве турецкая компания использовала высокопрочные конструкции, теплицы оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания, которые позволяют полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях".Пресс-служба МСХ РК

Ранее сообщалось, что африканец успешно выращивает редкие культуры в Алматы.

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