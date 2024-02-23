Стало известно, какие газовые проекты в Казахстане планируется реализовать с инвесторами

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев 23 февраля 2024 года в Сенате на заседании парламентской комиссии назвал газовые проекты, которые планируется реализовать в стране с инвесторами. Также он озвучил планы и механизмы по газификации, сообщает Zakon.kz.

Глава Минэнерго напомнил, что к 2030 году уровень газификации населения планируется довести до 65%. По итогам 2023 года уровень газификации населения составил 60% (12 млн человек имеют доступ к газу). В текущем году на продолжение газификации выделено 90,4 млрд тенге, что позволит обеспечить газом 244 тыс. человек или довести уровень газификации до 61,1%.

В целях обеспечения необходимым объемом газа потребителей страны и реализуемых инвестиционных проектов планируется реализовать крупные инфраструктурные проекты. Среди них строительство:

второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" (15 млрд куб. м/год);

магистрального газопровода "Актобе – Костанай" (4,1 млрд куб. м/год);

2, 3, 4-этапов МГ "Сарыарка" (1,7 млрд куб. м/год);

магистрального газопровода "Талдыкорган – Ушарал" (385 млн куб. м/год).

"Для реализации вышеуказанных проектов планируется привлечь внешние инвестиции". Алмасадам Саткалиев

Министр отметил, что в ходе недавнего визита главы государства в Катар были подписаны соглашения c катарскими инвесторами (Power International Holding) по совместной реализации проектов по строительству второй нитки "Бейнеу – Бозой – Шымкент" и "Актобе – Костанай".

"Добыча газа по итогам 2023 года по республике составила 59,1 мрлд м3. Прогноз на 2024 год по добыче газа по республике составляет 60,5 мрлд м3. Объем производства сжиженного нефтяного газа по итогам 2023 года составил 2,95 млн тонн, потребления – 1,8 млн тонн. Прогноз на 2024 год по производству сжиженного нефтяного газа составляет 2,95 млн тонн, потребления – 2,1 млн тонн", – добавили в пресс-службе Минэнерго РК.

Ранее стало известно, какие энергетические объекты построят в Казахстане до 2035 года.