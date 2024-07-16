В Казахстане планируют увеличить добычу газа

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев 16 июля на заседании правительства озвучил, что добыча газа за 2024 год уже составила 50% от плана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, темпы развития газовой отрасли подтверждаются тем, что в последние годы добыча газа в стране устойчиво растет.

"Добыча газа за первое полугодие составила 30 млрд кубометров, что составляет 49,5% от плана на 2024 год. Основной прирост добычи газа предусматривается за счет крупных месторождений, таких как Карачаганак, Тенгиз и Кашаган", – озвучил Саткалиев.

По его словам, из общего объема товарного газа на потребности внутреннего рынка в 2023 году было поставлено 19,4 млрд кубических метров. Прогнозный объем потребления на 2024 год составляет порядка 20,9 млрд кубометров.

"По прогнозному балансу, объем выработки товарного газа устойчиво растет", – дополнил спикер.

В Казахстане цены на сжиженный газ выросли с 1 июля 2024 года. Теперь предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года составляет 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге).