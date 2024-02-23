Какие энергетические объекты построят в Казахстане до 2035 года

Министр энергетики приказом от 20 февраля 2024 года утвердил План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, план предусматривает модернизацию, расширение и реконструкцию 17 объектов объемом вводимой мощности 5550 МВт, в том числе:

Восстановление блока № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 – в 2024 году;

ТОО "Степногорская ТЭЦ", восстановление котлоагрегата и замена устаревшего турбоагрегата - 2026 год;

ТОО "Караганда Энергоцентр", строительство нового котлогрегата и замена устаревшего турбоагрегата - 2026 год;

Строительство ПГУ ТЭЦ-2 Алматы - 2026 год;

Строительство ПГУ ТЭЦ-3 Алматы - 2026 год;

Строительство ПГУ в Актау - 2026 год;

Расширение и модернизация ГРЭС Аксу блок 7 - 2027 год;

Расширение ТОО "Karabatan Utility Solution" со строительством дополнительной ПГУ - 2027 год;

Расширение Экибастузской ГРЭС-2 со строительством энергоблока №3,4 - 2026-2028 годы;

Расширение ТЭЦ-3 Астана (строительство ПГУ) - 2028 год;

АО "Алматинские электрические станции" увеличение проектной мощности Капшагайской ГЭС со строительством контррегулятора Кербулакской ГЭС - 2028 год;

Строительство Семипалатинской ГЭС - до 2030 года;

Увеличение проектной мощности с 1050 до 1200 МВт путем строительства 2 очереди Шульбинской ГЭС - до 2035 года и ряд других объектов.

Кроме того, планируется, строительство новой генерации:

Строительство гибридной Гибрид ENI - 2025 год;

Строительство газопоршневых станций на месторождениях Каламкас и Жетибай АО "НК "КазМунайГаз" - 2025 год;

Строительство ПГУ в Туркестан - 2026 год;

Строительство ПГУ в Кызылорда - 2026 год;

Строительство газотурбинной электростанции на ТОО "Атырауский НПЗ" для собственных нужд с возможностью выхода в изолированный режим - 2026 год;

Строительство новой газовой станции мощностью в г. Жезказган - 2027 год;

Строительство ПГУ в Актау - 2027 год;

Строительство ПГУ в Атырау - 2027 год;

Строительство новой ТЭЦ в Кокшетау - 2028 год;

Строительство новой ТЭЦ в Семей - 2028 год;

Строительство новой ТЭЦ в Усть-Каменогорск - 2028 год;

Строительство ПГУ в Тараз (ЖГРЭС) - 2028 год;

Строительство базовой генерации (ГРЭС-3) - 2029 год;

Строительство новой ТЭЦ в Жезказган - 2029 год;

Строительство ПГУ-500 МВт в Кызылорда - 2029 год;

Строительство ПГУ в Актобе - 2028, 2030 год;

Строительство АЭС (Решение по строительству АЭС будет принято по итогам референдума) - 2035 год.

В план по развитию энергетической отрасли также вошли:



крупные проекты возобновляемых источников энергии;

проекты ветряных электростанций;

проекты солнечных электростанций;

проекты гидроэлектростанций и биогаза;

строительство и восстановление градирен на электрических станциях.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что россияне построят ТЭЦ в трех городах Казахстана: в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.



