Какие энергетические объекты построят в Казахстане до 2035 года
Фото: Zakon.kz
Министр энергетики приказом от 20 февраля 2024 года утвердил План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года, сообщает Zakon.kz.
В частности, план предусматривает модернизацию, расширение и реконструкцию 17 объектов объемом вводимой мощности 5550 МВт, в том числе:
- Восстановление блока № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 – в 2024 году;
- ТОО "Степногорская ТЭЦ", восстановление котлоагрегата и замена устаревшего турбоагрегата - 2026 год;
- ТОО "Караганда Энергоцентр", строительство нового котлогрегата и замена устаревшего турбоагрегата - 2026 год;
- Строительство ПГУ ТЭЦ-2 Алматы - 2026 год;
- Строительство ПГУ ТЭЦ-3 Алматы - 2026 год;
- Строительство ПГУ в Актау - 2026 год;
- Расширение и модернизация ГРЭС Аксу блок 7 - 2027 год;
- Расширение ТОО "Karabatan Utility Solution" со строительством дополнительной ПГУ - 2027 год;
- Расширение Экибастузской ГРЭС-2 со строительством энергоблока №3,4 - 2026-2028 годы;
- Расширение ТЭЦ-3 Астана (строительство ПГУ) - 2028 год;
- АО "Алматинские электрические станции" увеличение проектной мощности Капшагайской ГЭС со строительством контррегулятора Кербулакской ГЭС - 2028 год;
- Строительство Семипалатинской ГЭС - до 2030 года;
- Увеличение проектной мощности с 1050 до 1200 МВт путем строительства 2 очереди Шульбинской ГЭС - до 2035 года и ряд других объектов.
Кроме того, планируется, строительство новой генерации:
- Строительство гибридной Гибрид ENI - 2025 год;
- Строительство газопоршневых станций на месторождениях Каламкас и Жетибай АО "НК "КазМунайГаз" - 2025 год;
- Строительство ПГУ в Туркестан - 2026 год;
- Строительство ПГУ в Кызылорда - 2026 год;
- Строительство газотурбинной электростанции на ТОО "Атырауский НПЗ" для собственных нужд с возможностью выхода в изолированный режим - 2026 год;
- Строительство новой газовой станции мощностью в г. Жезказган - 2027 год;
- Строительство ПГУ в Актау - 2027 год;
- Строительство ПГУ в Атырау - 2027 год;
- Строительство новой ТЭЦ в Кокшетау - 2028 год;
- Строительство новой ТЭЦ в Семей - 2028 год;
- Строительство новой ТЭЦ в Усть-Каменогорск - 2028 год;
- Строительство ПГУ в Тараз (ЖГРЭС) - 2028 год;
- Строительство базовой генерации (ГРЭС-3) - 2029 год;
- Строительство новой ТЭЦ в Жезказган - 2029 год;
- Строительство ПГУ-500 МВт в Кызылорда - 2029 год;
- Строительство ПГУ в Актобе - 2028, 2030 год;
- Строительство АЭС (Решение по строительству АЭС будет принято по итогам референдума) - 2035 год.
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В план по развитию энергетической отрасли также вошли:
- крупные проекты возобновляемых источников энергии;
- проекты ветряных электростанций;
- проекты солнечных электростанций;
- проекты гидроэлектростанций и биогаза;
- строительство и восстановление градирен на электрических станциях.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что россияне построят ТЭЦ в трех городах Казахстана: в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.
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