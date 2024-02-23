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Какие энергетические объекты построят в Казахстане до 2035 года

Какие энергеттческие объекты построят в Казахстане до 2035 года Фото: Zakon.kz
Министр энергетики приказом от 20 февраля 2024 года утвердил План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, план предусматривает модернизацию, расширение и реконструкцию 17 объектов объемом вводимой мощности 5550 МВт, в том числе:

  • Восстановление блока № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 – в 2024 году;
  • ТОО "Степногорская ТЭЦ", восстановление котлоагрегата и замена устаревшего турбоагрегата - 2026 год;
  • ТОО "Караганда Энергоцентр", строительство нового котлогрегата и замена устаревшего турбоагрегата - 2026 год;
  • Строительство ПГУ ТЭЦ-2 Алматы - 2026 год;
  • Строительство ПГУ ТЭЦ-3 Алматы - 2026 год;
  • Строительство ПГУ в Актау - 2026 год;
  • Расширение и модернизация ГРЭС Аксу блок 7 - 2027 год;
  • Расширение ТОО "Karabatan Utility Solution" со строительством дополнительной ПГУ - 2027 год;
  • Расширение Экибастузской ГРЭС-2 со строительством энергоблока №3,4 - 2026-2028 годы;
  • Расширение ТЭЦ-3 Астана (строительство ПГУ) - 2028 год;
  • АО "Алматинские электрические станции" увеличение проектной мощности Капшагайской ГЭС со строительством контррегулятора Кербулакской ГЭС - 2028 год;
  • Строительство Семипалатинской ГЭС - до 2030 года;
  • Увеличение проектной мощности с 1050 до 1200 МВт путем строительства 2 очереди Шульбинской ГЭС - до 2035 года и ряд других объектов.

Кроме того, планируется, строительство новой генерации:

  • Строительство гибридной Гибрид ENI - 2025 год;
  • Строительство газопоршневых станций на месторождениях Каламкас и Жетибай АО "НК "КазМунайГаз" - 2025 год;
  • Строительство ПГУ в Туркестан - 2026 год;
  • Строительство ПГУ в Кызылорда - 2026 год;
  • Строительство газотурбинной электростанции на ТОО "Атырауский НПЗ" для собственных нужд с возможностью выхода в изолированный режим - 2026 год;
  • Строительство новой газовой станции мощностью в г. Жезказган - 2027 год;
  • Строительство ПГУ в Актау - 2027 год;
  • Строительство ПГУ в Атырау - 2027 год;
  • Строительство новой ТЭЦ в Кокшетау - 2028 год;
  • Строительство новой ТЭЦ в Семей - 2028 год;
  • Строительство новой ТЭЦ в Усть-Каменогорск - 2028 год;
  • Строительство ПГУ в Тараз (ЖГРЭС) - 2028 год;
  • Строительство базовой генерации (ГРЭС-3) - 2029 год;
  • Строительство новой ТЭЦ в Жезказган - 2029 год;
  • Строительство ПГУ-500 МВт в Кызылорда - 2029 год;
  • Строительство ПГУ в Актобе - 2028, 2030 год;
  • Строительство АЭС (Решение по строительству АЭС будет принято по итогам референдума) - 2035 год.  

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В план по развитию энергетической отрасли также вошли:

  • крупные проекты возобновляемых источников энергии;
  • проекты ветряных электростанций;
  • проекты солнечных электростанций;
  • проекты гидроэлектростанций и биогаза;
  • строительство и восстановление градирен на электрических станциях.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что россияне построят ТЭЦ в трех городах Казахстана: в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.


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