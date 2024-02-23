"Нацфонд – детям": как могут меняться выплаты, рассказали в Нацбанке

Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова на брифинге 23 февраля 2024 года рассказала, какую сумму могут получить дети по достижении 18 лет по проекту "Нацфонд – детям", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алия Молдабекова сообщила, что размер тех денег, которые начисляются на счета детей по проекту "Нацфонд – детям", будет зависеть от инвестиционного дохода, а также от поступлений и изъятий из Нацфонда.



"Здесь есть одна деталь. Все деньги, которые распределяются на счета детей, выплачиваются только по достижении 18 лет, а тем детям, которым еще нет 18 лет, – вот эти деньги просто так не лежат, они по факту остаются в Нацфонде под управлением Нацбанка и поэтому на них начисляется процент, который тоже равен средней инвестиционной доходности за 18 лет", – сказала она.

На вопрос, могут ли дети рассчитывать на то, что эта сумма гипотетически может быть больше, она сказала: "Да, все правильно".



Глава Нацбанка Тимур Сулейменов добавил, что проект "Нацфонд – детям" базируется на прогнозе социально-экономического развития Казахстана на пять лет.

"В прошлом году осенью он был утвержден и там были заложены такие же параметры. По сути, когда мы обсуждали с правительством прогноз по нефти, мы пришли более-менее к одним и тем же цифрам – что будет в районе 80 долларов за баррель ближайшие два года, и потом, если не будет каких-то внешних шоков, цена постепенно начнет снижаться. Поэтому те параметры по Нацфонду в целом и по этой программе не меняются. Поэтому мы надеемся, что не поменяется внешняя среда, и эти деньги, которые мы запланировали, они будут на том же уровне сохранены", – заявил Тимур Сулейменов.

Между тем он указал на то, что сумма ежегодных выплат будет сильно зависеть от того, "насколько сильно будет пополняться Нацфонд, насколько много будет изыматься из Нацфонда и насколько эффективно он будет управляться".

23 февраля 2024 года Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, как относился к тому, что ему прочили кресло премьер-министра.