"Совсем не расстроился": Тимура Сулейменова спросили, хотел ли он стать премьером

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 23 февраля 2024 года рассказал, как относился к том, что ему прочили кресло премьер-министра, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Тимура Сулейменова, как он относился к прогнозам и ставкам, что он станет премьером после Алихана Смаилова.

"Честно говоря, никак. На самом деле у нас много разных Telegram-каналов с известными и неизвестными авторами. На каждый из них обращать внимание – неправильно. Решение было принято, оно было инициировано партией Amanat, которая была поддержана главой государства, затем мажилисом в целом, поэтому оно правильное", – заявил в ответ глава Нацбанка.

Он напомнил, что и ранее с правительством, и с Олжасом Бектеновым был выстроен конструктивный диалог.



"Я с ним работал в администрации президента, был его первым замом, поэтому нам легко работать с ним. Хорошо понимаем друг друга и совместно сможем, я думаю, многие проекты и реформы сдвинуть с места", – заявил Тимур Сулейменов.

На еще один уточняющий вопрос журналистов о реакции на назначении Бектенова, Сулейменов коротко ответил:

"Совсем не загрустил".

Олжас Бектенов стал новым премьером Казахстана 6 февраля 2024 года. На его место пророчили Тимура Сулейменова, Ерболата Досаева, Ерлана Кошанова и других.