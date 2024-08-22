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Олжас Бектенов поручил усилить поддержку отечественных производителей

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 02:42 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил повысить эффективность инструментов холдинга "Байтерек" по поддержке отечественных товаропроизводителей, сообщает Zakon.kz.

На заседании совета директоров премьер-министр был проинформирован о результатах инвестиционной и финансовой деятельности холдинга, его дочерних структурах и проводимой ими работе по внедрению новых инструментов поддержки отечественных товаропроизводителей в рамках реализации государственных программ.

В рамках оказываемых НУХ "Байтерек" мер поддержки бизнеса предусмотрены встречные обязательства по соблюдению внутристрановой ценности в проектах, где заложен основной критерий по приобретению отечественных товаров и услуг на сумму не менее 30% от суммы финансирования.

Олжас Бектенов поручил пересмотреть данный порог в сторону повышения, а также обеспечить эффективность действующих инструментов поддержки отечественных товаропроизводителей, усилить работу по информированию о них бизнеса, а также продолжить анализ рынка и разработку новых предложений.

Ранее сообщалось, что казахстанский министр выступил перед Токаевым и Рахмоном.

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