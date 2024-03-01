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Законодательство РК

АФМ: дело ОПГ Коспаева скоро направят в суд

АФМ: дело ОПГ Коспаева скоро направят в суд, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 18:53 Фото: КНБ РК
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса 1 марта 2024 года рассказал, на какой стадии дело ОПГ Елдоса Коспаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, направили ли на рассмотрение суда дело по ОПГ Елдоса Коспаева.

"По нему дело окончено. В настоящий момент находится на ознакомлении. И, как только ознакомление будет окончено, дело будет направлено в суд", – сообщил Женис Елемесов.

14 декабря 2022 года в Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что в отношении подозреваемых в рейдерстве – Коспаева и его доверенных лиц – зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.

В агентстве тогда отметили, что ОПГ состояла из 11 участников, пятеро из них уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос, объявлены в розыск.

Отмечалось, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

9 января 2023 года АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева. Сообщалось, что от следствия скрываются Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов.

8 сентября 2023 года стало известно, что объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор.

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