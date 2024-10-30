Депутат поинтересовался, есть ли у правительства план спасения страны в случае кризиса

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 30 октября 2024 года на пленарном заседании Мажилиса рассказал, что будет делать правительство Казахстана, если цены на нефть резко изменятся, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Бахытжан Базарбек уточнил, что будет предпринимать правительство, если произойдет значительное снижение цен на нефть, и есть ли у правительства план "Б" – план спасения страны в случае наступления кризисной ситуации.

Глава МНЭ подтвердил, что, действительно, цены на нефть волатильны, но всегда есть прогноз.

"Если говорить об этом годе, то в среднем мы вышли на цену порядка 81 доллара. Мы прогнозировали при цене 80 долларов и движемся в этом коридоре. Что касается цены в 75 долларов, то мы буквально вчера обновили консенсус-прогнозы и посмотрели, как мировые финансовые институты оценивают ситуацию. На вчерашний день консенсус-прогноз составлял 74,4 доллара. И так происходит каждый раз – они меняются каждый месяц. Поэтому мы считаем, что укладываемся в 75 долларов на следующий год. Приведу пример: Всемирный банк оценивает стоимость нефти на следующий год в 89 долларов, а институт МВФ – в 72 доллара. Прогнозы сильно разнятся, поэтому мы придерживаемся золотой середины", – дополнил Нурлан Байбазаров.

Министр подчеркнул, что план "Б", как и план "С", существует.

"Есть сценарий пессимистичного прогноза с ценой 60 долларов. В нем предусмотрены все расчеты, бюджетные параметры и направления, по которым будем двигаться. Если цена будет ниже, то, вероятно, включится план "С". На этот случай у нас тоже есть свои инструменты. Мы уже проходили период, когда цена была 40 долларов. В таких случаях правительство разрабатывает антикризисный план мер: мы начинаем приоритизировать расходы, сокращать их и так далее. Главное – поддерживать экономику. Понятно, что на такой случай у государства есть резервы", – озвучил Нурлан Байбазаров.

Ранее министр национальной экономики озвучил прогноз развития Казахстана.