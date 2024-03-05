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Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза

Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 15:47 Фото: unsplash
На следующей неделе с 11 марта 2024 года для мусульман начинается священный месяц Рамазан, в течение которого верующие будут держать пост, отказавшись от приема пищи, питья, курения в дневное время. В связи с этим редакция Zakon.kz подготовила календари с расписанием поста и намаза.

Астана

Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 15:47

Фото: Zakon.kz

Алматы

Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 15:47

Фото: Zakon.kz

Шымкент

Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 15:47

Фото: Zakon.kz

Священный месяц Рамазан в 2024 году начнется 11 марта, а в ночь на 6 апреля – священная ночь Предопределения, 10 апреля – праздник Ораза айт. Фитр-садака в этом году утвердили в размере 640 тенге из расчета средней цены 2 кг муки по стране.

Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 15:47

Фото: Zakon.kz

Расписание поста и намаза по другим регионам казахстанцы могут скачать с сайта Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) по ссылке.

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В 2023 году священный месяц Рамазан начался 23 марта, а размер фитр-садака был установлен в размере 535 тенге.

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