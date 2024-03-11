Снимать квартиру нужно сейчас: почему в Казахстане дешевеет арендное жилье

В начале 2024 года аренда жилья в городах Казахстана подешевела в среднем на 3% по отношению к осени прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики стоимость аренды благоустроенного жилья в феврале 2024 года снизилась на 1,2%. Средняя цена сейчас – 4,21 тыс. тенге за 1 кв. метр (в январе было 4,3 тыс. тенге).Тенденция больше всего заметнее в регионах (Уральск, Усть-Каменогорск) где стоимость аренды упала на почти на 6%.

Небольшое снижение цен наблюдается в Алматы и в Астане. Так сегодня в стране вполне можно снять "однушку" за 130 000 тенге (район Алматы) или за 150 000 тенге (Есильский район).

Фото: Krisha.kz

В южной столице ситуация немного другая. Аренда однокомнатной квартиры недалеко от центра города (район Никольского рынка) обойдется в 150 000 тенге в месяц. На окраине мегаполиса (Наурызбайский район) плата за такую же квартиру оставит 90 000 – 100 000 тенге за месяц.

Фото: Krisha.kz

Тренд на плавное снижение цен на аренду в Алматы сохранится еще несколько месяцев, - считают в Саморегулируемой ассоциации риэлторов РК.

На арендном рынке жилья ничего интересного не происходит. Цены на аренду упали больше чем на 20% еще в прошлом году и сегодня они продолжают уменьшаться. Оживление в Алматы начнется с притоком абитуриентов в вузы, но это будет летом. Так происходит из года в год. Пока же спрос равен предложению. Александр Пак, президент Саморегулируемой ассоциации риэлторов РК

На снижение цен в Алматы повлияло еще два фактора – отъезд релокантов из России и череда землетрясений в самом большом мегаполисе страны. Так полагают в одном из агентств недвижимости.

Сегодня сдать квартиру в жилом комплексе на высоких этажах практически невозможно. Вот пример: однокомнатная квартира на 16 этаже в ЖК фактически в центре Алматы. Всего 150 000 тенге! Но никто не берет. Понятно, что здесь все будет зависеть от сейсмической обстановки, которую предугадать не может никто. Остается надеяться, что таких ощутимых землетрясений больше не будет, панический ажиотаж пройдет, и мы заживем спокойно. Елена Грива Директор АН Grand Estate Company

Что касается отъезда релокантов и влияния этого фактора на рынок арендного жилья в Казахстане, то это несомненно. Все еще помнят осень 2023 года, когда однокомнатную квартиру недалеко от центра Алматы сдавали за 400 000 – 450 000 тысяч тенге.

Сегодня многие релоканты вернулись на родину, и рынок сразу на это отреагировал. Как утверждают, российские СМИ в 2023 году в Россию вернулось до 40% релокантов. Кроме того, в РФ поднялась ставка по ипотеке, и многие граждане стали предпочитать покупке жилья аренду. Это вызвало бурный рост цен на арендное жилье. Сильнее всего за год цены выросли в Москве (на 40%) и в Санкт-Петербурге (на 24%). По регионам России цены поднялись в среднем на 18%.

И еще одна любопытная тенденция на рынке арендного жилья в Алматы. В марте в южной столице наблюдается повышение спроса на аренду домов, а не квартир. Это, отчасти связано со страхом перед возможным землетрясением, и отчасти с тем, что некоторые граждане снимают дома вынужденно.

Сегодня многим платить арендную плату выгоднее, чем выплачивать кредит за покупку собственного жилья по ипотеке. Разброс цен здесь, правда, огромный. Например, за месяц аренды двухкомнатного дома на окраине города просят 70 000 тенге. За такой же дом в районе аэропорта – хозяева придется выложить 200 000 тенге, а за дом (также из двух комнат) в районе "Компота", как привыкли его называть алматинцы - уже 390 000 тенге.

Традиционно в преддверии Наурыза вырастает спрос на посуточную аренду домов для проведения праздников. И здесь цены разные. От 15 000 тенге за сутки аренды скромного домика в микрорайоне Коктобе до 250 000 тенге за 24 часа пребывания в роскошном особняке в предгорной части Алматы с банкетным залом, профессиональной караоке системой, дорогой посудой и мебелью.