Всеобщее декларирование в Казахстане: что нужно знать казахстанцам

В 2024 году "входную" декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) представляют руководители всех типов организаций и их супруги, а также владельцы бизнеса с супругами, сообщает Zakon.kz.

А уже с 1 января 2025 года декларацию будут сдавать исключительно все граждане РК. Также документ обязаны сдать кандасы, лица, имеющие вид на жительство, иностранцы или лица без гражданства, являющиеся резидентами Республики Казахстан.



Поясним. Первый раз граждане сдают декларацию по форме 250.00, в которой будут указаны активы на начало 2025 года. В дальнейшем вместо этой формы декларации необходимо будет ежегодно подавать другую – "Декларацию о доходах и имуществе" (форма 270.00), в которой будут указаны доходы, полученные за год.

В интернете сегодня есть масса пояснений, как правильно заполнить входную декларацию для физических лиц. Тем не менее в редакцию продолжают поступать вопросы от граждан, которым непонятны некоторые моменты. Мы суммировали все вопросы и задали их руководителю Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дине Кусаиновой.

– Дина Кабдылманаповна, надо ли указывать физическому лицу, что имеющееся у него имущество нажито совместно с женой (мужем)?

– Имущество, зарегистрированное в Республике Казахстан, не нужно указывать. Совместное имущество, зарегистрированное в иностранном государстве, необходимо указать обоим супругам.

– Может ли муж заполнить декларацию за жену?

– Декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе представляются каждым физическом лицом самостоятельно.

– Каким образом подается декларация?

Согласно пункту 3 статьи 208 Налогового кодекса декларация представляется:

1) на бумажном носителе (подписывается физическим лицом либо его представителем) – в явочном порядке, либо по почте заказным письмом с уведомлением почтовой или иной организации связи;

2) в электронной форме – посредством системы приема и обработки налоговой отчетности.

На электронном носителе декларацию можно представить через портал Комитета государственных доходов "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), портал электронного правительства (eGov.kz), moldir.qoldau.kz, а также через мобильные приложения e-SalyqAzamat, eGov mobile и банки второго уровня.

– Заполняют ли декларацию несовершеннолетние дети?

– С 2025 года декларацию об активах и обязательствах представляет законный представитель за несовершеннолетнего. Данная норма применяется, если за несовершеннолетним лицом числится имущество, доли в строительстве недвижимости за пределами Республики Казахстан.

– Правда ли, что ошибки в декларации могут привести к закрытию банковских счетов?

– Любые ошибки или неточности граждане вправе устранить самостоятельно путем подачи дополнительной декларации (ф. 250.00, ф. 270.00). При этом необходимо учитывать срок исковой давности три года (статья 48 НК РК).

Органами государственных доходов в отношении физических лиц не применяется способ по приостановлению расходных операций по банковским счетам. Однако, если физическое лицо в результате ошибочного заполнения декларации создало на лицевом счете налоговую задолженность, то в соответствии со статьей 128 Налогового кодекса выставляется уведомление о налоговой задолженности. В случае неуплаты по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления, издается налоговый приказ о взыскании задолженности.

При непогашении задолженности налоговым органом не позднее пяти рабочих дней со дня вручения налогового приказа налоговый приказ направляется судебному исполнителю. Соответственно, судебные исполнители могут заблокировать банковский счет физического лица.

– Как вовремя исправить ошибки?

– При обнаружении ошибки в декларациях (ф. 250.00, ф. 270.00) можно представить дополнительные декларации, не дожидаясь уведомлений об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами. Любые ошибки или неточности граждане вправе устранить самостоятельно.

– Надо ли физическому лицу указывать зарегистрированное недвижимое имущество?

– В декларациях ф. 250.00 (декларация об активах и обязательствах) и ф. 270.00 (декларация о доходах и имуществе) отражается недвижимое имущество, зарегистрированное за пределами РК.

В ф. 250.00 не указывается недвижимое имущество, зарегистрированное в Республике Казахстан.

На государственных служащих в соответствии с Законом РК "О противодействии коррупции" возложена обязанность по отражению в декларации ф. 270.00 сведений о приобретении и (или) отчуждении имущества.

– Каков лимит наличных, которые можно указать вне банковского счета?

– В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 631 Налогового кодекса при декларировании каждый гражданин вправе отразить наличные деньги в сумме, не превышающей предел в 10 тыс. МРП (в 2024 году – 34,5 млн тенге).

– Как указать в декларации долги?

– В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 631 Налогового кодекса задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторская задолженность) и (или) задолженность физического лица перед другими лицами (кредиторская задолженность) отражается в декларациях ф. 250.00 (декларация об активах и обязательствах) и ф. 270.00 (декларация о доходах и имуществе) при наличии договора, заверенного нотариально до представления первоначальной декларации.

– Указывается ли в декларации имущество, которое физическое лицо получило в подарок?

– Дорогие подарки (деньги, квартиры, автомобили и т. д.) стоимостью свыше 1 тыс. МРП (в 2024 году – 3,45 млн тенге) за единицу отражаются в декларации как безвозмездно полученное имущество. Если подарки получены от физических лиц и не связаны с предпринимательской деятельностью, то налогами они не облагаются.

– Надо ли указывать пособия или социальные выплаты из фонда страхования?

– В связи с внесением изменений в статью 634 Налогового кодекса доходы от налогового агента, в том числе заработная плата, доходы по пособиям, социальным выплатам и т. д. не отражаются в декларации о доходах и имуществе, т. к. в органы государственных доходов поступают сведения из уполномоченных органов.

– Как будут наказывать за несданные вовремя декларации?

– В соответствии с пунктом 1 статьи 272 Кодекса "Об административных правонарушениях" непредставление в орган государственных доходов налоговой отчетности в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан, влечет предупреждение.

При повторном нарушении в течение года за несвоевременное представление налагается штраф в размере 15 МРП (пункт 2 статьи 272 КоАП, в 2024 году – 55 380 тенге).

– Как будут наказывать за неправильные данные в декларации?

– Недостоверное отражение сведений в декларации об активах и обязательствах, декларации о доходах и имуществе влечет предупреждение. При повторном нарушении в течение года за недостоверное отражение сведений налагается штраф в размере 3 МРП (пункт 2-2 статьи 272 КоАП, в 2024 году – 11 076 тенге).

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 275 КоАП сокрытие физическим лицом объектов налогообложения влечет штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения. За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф в размере 300% от суммы неуплаченных налогов.

– Какова защищенность личных данных? Не попадут ли данные в чужие (криминальные) руки?

– Информационные системы КГД работают в закрытом контуре, без выхода в интернет. Это обеспечивает сохранность всех сведений, полученных от налогоплательщиков. Кроме того, доступ к декларациям имеет ограниченный круг сотрудников, которые несут персональную ответственность, включая административную и уголовную ответственность. Вопросы информационной безопасности, защиты персональных данных рассмотрены в нормативно-правовых актах. Таким образом, конфиденциальность сведений гарантирована.