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Законодательство РК

Всеобщее декларирование для предпринимателей: что нужно знать

Всеобщее декларирование для предпринимателей: что нужно знать Фото: freepik
В 2024 году всеобщее декларирование будет распространяться и на владельцев бизнеса с супругами, сообщает Zakon.kz.

По информации Fingramota.kz, подать декларацию обязаны все – ни масштаб предпринимательской деятельности, ни размеры доходов значения не имеют.

В первый год вхождения в систему всеобщего декларирования предоставляется декларация об активах и обязательствах (форма 250.00). Начиная со второго года необходимо предоставлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00). Отметим, что всеобщее декларирование носит ежегодный, а не разовый характер.

Также важно помнить, что предоставлять декларацию должны временно приостановленные деятельность и бездействующие. Поэтому у владельцев есть только два выхода: или закрыть ИП заранее, или подать декларацию. Данное требование не распространяется на руководителей филиалов и представительств.

Изучить типовую форму декларации можно на сайте Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz Минфина РК в разделе "Всеобщее декларирование" и в Кабинете налогоплательщика в разделе "Формы налоговой отчетности".

Декларацию можно предоставить в двух форматах – бумажном и электронном. В первом случае с декларацией можно прийти в ЦОН или отправить в Департамент государственных доходов заказным письмом. В электронном виде декларации будут принимать через Кабинет налогоплательщика, портал eGov, а также приложения eSalyq Аzamat и eGov mobile.

Предоставить декларацию нужно не позднее 15 сентября 2024 года. В декларацию обязательно нужно будет включить информацию о приобретении и/или продаже имущества, его получении в качестве дара или наследства, а также об имуществе, подлежащем государственной или другой регистрации, включая имущество за пределами страны. В перечень такого имущества входят:

  • недвижимость и земельные участки, включая земельные доли за пределами Казахстана;
  • транспортные средства: самолеты, корабли, автомобили, специализированная техника за пределами Казахстана;
  • доли в иностранной компании;
  • доли в жилых зданиях по договорам о долевом участии в строительстве жилья;
  • объекты интеллектуальной собственности и авторского права;
  • инвестиционное золото;
  • прочее имущество стоимостью свыше 1 000-кратного МРП при наличии оценочной стоимости;
  • деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана, если они совокупно превышают 1 000-кратный МРП;
  • наличные деньги в сумме, не превышающей предел 10 000-кратного размера МРП;
  • договора займов, нотариально заверенные. Причем отчитаться должны лицо, выдавшее заем, и получатель займа.

Как подготовиться ко всеобщему декларированию:

  • если у вас есть наличные денежные средства в размере свыше 10 000 МРП, их можно разместить в банке – так они отразятся в первоначальной декларации;
  • если у вас есть бездействующее ТОО или ИП, то лучше заняться их ликвидацией;
  • если у вас есть займы с физическими лицами, то нужно нотариально оформить такие отношения до 31 декабря 2023 года;
  • если у вас есть имущество стоимостью свыше 1000 МРП, оценку необходимо провести на дату: 31.12.2023 г. до срока подачи декларации;
  • если вы планируете крупные покупки в 2024 году, то проанализируйте, как они отразятся в декларации.

Ранее глава Минфина дал рекомендации казахстанцам при сдаче декларации.

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