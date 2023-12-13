Всеобщее декларирование для предпринимателей: что нужно знать
По информации Fingramota.kz, подать декларацию обязаны все – ни масштаб предпринимательской деятельности, ни размеры доходов значения не имеют.
В первый год вхождения в систему всеобщего декларирования предоставляется декларация об активах и обязательствах (форма 250.00). Начиная со второго года необходимо предоставлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00). Отметим, что всеобщее декларирование носит ежегодный, а не разовый характер.
Также важно помнить, что предоставлять декларацию должны временно приостановленные деятельность и бездействующие. Поэтому у владельцев есть только два выхода: или закрыть ИП заранее, или подать декларацию. Данное требование не распространяется на руководителей филиалов и представительств.
Изучить типовую форму декларации можно на сайте Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz Минфина РК в разделе "Всеобщее декларирование" и в Кабинете налогоплательщика в разделе "Формы налоговой отчетности".
Декларацию можно предоставить в двух форматах – бумажном и электронном. В первом случае с декларацией можно прийти в ЦОН или отправить в Департамент государственных доходов заказным письмом. В электронном виде декларации будут принимать через Кабинет налогоплательщика, портал eGov, а также приложения eSalyq Аzamat и eGov mobile.
Предоставить декларацию нужно не позднее 15 сентября 2024 года. В декларацию обязательно нужно будет включить информацию о приобретении и/или продаже имущества, его получении в качестве дара или наследства, а также об имуществе, подлежащем государственной или другой регистрации, включая имущество за пределами страны. В перечень такого имущества входят:
- недвижимость и земельные участки, включая земельные доли за пределами Казахстана;
- транспортные средства: самолеты, корабли, автомобили, специализированная техника за пределами Казахстана;
- доли в иностранной компании;
- доли в жилых зданиях по договорам о долевом участии в строительстве жилья;
- объекты интеллектуальной собственности и авторского права;
- инвестиционное золото;
- прочее имущество стоимостью свыше 1 000-кратного МРП при наличии оценочной стоимости;
- деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана, если они совокупно превышают 1 000-кратный МРП;
- наличные деньги в сумме, не превышающей предел 10 000-кратного размера МРП;
- договора займов, нотариально заверенные. Причем отчитаться должны лицо, выдавшее заем, и получатель займа.
Как подготовиться ко всеобщему декларированию:
- если у вас есть наличные денежные средства в размере свыше 10 000 МРП, их можно разместить в банке – так они отразятся в первоначальной декларации;
- если у вас есть бездействующее ТОО или ИП, то лучше заняться их ликвидацией;
- если у вас есть займы с физическими лицами, то нужно нотариально оформить такие отношения до 31 декабря 2023 года;
- если у вас есть имущество стоимостью свыше 1000 МРП, оценку необходимо провести на дату: 31.12.2023 г. до срока подачи декларации;
- если вы планируете крупные покупки в 2024 году, то проанализируйте, как они отразятся в декларации.
Ранее глава Минфина дал рекомендации казахстанцам при сдаче декларации.