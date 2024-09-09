Всеобщее декларирование: нюансы, о которых вы могли не знать

По данным Департамента государственных доходов Алматы, декларацию об активах и обязательствах (250.00 форма) сдали 255 тыс. из 342,9 тыс. декларантов третьего этапа, что составляет 75%, между тем осталось всего шесть дней на сдачу декларации, сообщает Zakon.kz.

Как известно, срок представления деклараций по форме 250.00 и 270.00 истекает 15 сентября 2024 года. В департаменте рассказали о некоторых нюансах сдачи декларации.

На этом этапе ее сдают руководители, учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. Данное требование также распространяется на бездействующих и приостановивших деятельность предпринимателей.

Декларанты первого и второго этапа более активно подошли к сдаче декларации о доходах и имуществе (270.00 форма). Так, из 205,9 тыс. декларантов сдали 184 тыс., что составляет 90%.

Про штрафные санкции

За непредставление декларации впервые выносится предупреждение, а за повторное нарушение в течение года – штраф 51 750 тенге (15 МРП). В случае, если физическое лицо впервые привлекалось к предупреждению в качестве ИП (например, за несвоевременную сдачу 910.00 формы), то при нарушении срока подачи декларации формы 250.00 или 270.00 будет применен административный штраф в размере 15 МРП, а не предупреждение.

Про ИП и ТОО

Предприниматели, зарегистрированные в 2024 году со 2 января, освобождаются от обязательств по сдаче декларации в текущем году, так как по состоянию на 31 декабря 2023 года они не являлись предпринимателями. Однако обязательство возникнет на четвертом этапе, то есть в 2025 году.

Тогда как физические лица, зарегистрированные в качестве ИП 1 января 2024 года и до этой даты, декларацию формы 250.00 представляют.

Супруги декларантов

Примите во внимание: по разным причинам именно супруги большинства декларантов третьего этапа не исполняют обязательство по сдаче декларации.

В случае развода, оформленного в 2024 году, лиц, состоящих в законном браке на 31 декабря 2023 года, обязательство по представлению декларации остается за обоими супругами.

По задолженности физлиц

После подачи 250.00 формы нельзя вносить изменения путем подачи дополнительной декларации в части отражения задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности).

Отсутствие возможности продления

Предприниматели должны знать, что продление срока подачи формы 250.00 и 270.00 не предусмотрено. Исключение по продлению срока представления этих форм имеют лишь военнослужащие срочной службы, которым автоматически продлевается срок подачи на время прохождения службы.

Про нерезидентов

Согласно последним изменениям Налогового кодекса, нерезиденты исключены из списка декларантов, то есть обязательства по представлению декларации об активах и обязательствах формы 250.00 у них не возникают.

В иных случаях также необходимо руководствоваться статьей 217 Налогового кодекса, где одним из ключевых критериев для определения налогового резидентства является период пребывания в Казахстане.

Если физическое лицо-нерезидент проживает на территории РК в совокупности менее 183 дней в календарном году, то декларацию формы 250.00 представлять не нужно. Если проживает более 183 дней, то сдать необходимо.

Декларацию можно представить через электронные сервисы, такие как "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.kgd.gov.kz), портал электронного правительства (egov.kz), мобильные приложения е-Salyq Azamat, eGov mobile, Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz.

В ДГД напомнили, что в следующем, 2025 году, на четвертом этапе всеобщего декларирования обязательства по представлению декларации формы 250.00 возникнут у оставшейся категории, а это более 1 млн жителей Алматы – работники частных структур, временно неработающие лица, домохозяйки, пенсионеры, студенты и граждане, достигшие 18 лет.