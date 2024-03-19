Минфин не поддержал налог на сахаросодержащие напитки

Министр финансов Казахстана Мади Такиев на пресс-конференции в правительстве 19 марта 2024 года высказался о предложении Минздрава ввести "сладкий" акциз, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Понятно, у Минздрава есть своя цель. Вы сами прекрасно знаете, у нас за счет сахара какие болезни происходят, к чему приводит обильное потребление. Поэтому было предложено ввести "сладкий" акциз. Мы в свою очередь считаем, что нам пока не надо дополнительную нагрузку давать на эти предприятия", – заявил Мади Такиев.

По его словам, расчеты пока не проводились, потому что не было базы, даже ориентировочной суммы с чего облагать.

"Понятно, что в разных напитках разный уровень сахара. В 100 граммах где-то 12 ложек, где-то пять, где-то восемь. Как определять, как администрировать – это другой вопрос, поэтому мы к этой работе не приступали", – дополнил глава Минфина.

22 февраля 2024 года вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената рассказала о необходимости введения акцизы на сахаросодержащие напитки в Казахстане.