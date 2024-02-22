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Законодательство РК

Почему в Казахстане хотят поднять акцизы на сахаросодержащие напитки

Почему в Казахстане хотят поднять акцизы на сахаросодержащие напитки Фото: unsplash
Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената 22 февраля 2024 года рассказала, почему Минздрав предлагает поднять акцизы на сахаросодержащие напитки в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила Айжан Есмагамбетова, исследования показывают, что в Казахстане растет заболеваемость ожирением, сахарным диабетом. Причем по заболеваемости ожирением отмечается тенденция роста именно среди детей.

"Избыточная масса тела – это предпосылки для развития в дальнейшем хронических заболеваний. При этом мы видим, что в 0,5 мл Coca-Cola содержится, если я не ошибаюсь, 10 суточных доз сахара. Условно, ребенок выпил этот напиток и получил десятикратную потребность. Также все мы знаем, что сахар мы получаем практически со всеми продуктами", – мотивировала она.

Идею же поднять акцизы на сахаросодержащие напитки, по ее словам, Минздрав сам не придумал – это рекомендации ВОЗ.

"Во многих странах внедрены эти акцизы. Налоги на сахаросодержащие напитки – это одна из мер, которая позволяет уменьшить потребление. Естественно, к этим мерам дополнительно будет введение маркировки, обязательное ведение информационно-разъяснительной работы и самое важное – работа с родителями, которые формируют у детей пищевые привычки. Они формируются у детей, как правила, до пяти лет. Это пример самих родителей, правила питания внутри семьи и за ее пределами", – отметила Айжан Есмагамбетова.

21 февраля 2024 года глава Минторговли высказался за цветовую маркировку продуктов в Казахстане.

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