Глава Минфина о смене герба Казахстана: Решение еще не принято

Министр финансов Казахстана Мади Такиев на пресс-конференции в правительстве 19 марта 2024 года не смог пока ответить, сколько потребуется средств на обновление герба страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, проводил ли уже Минфин расчеты, сколько может потребоваться денег на смену герба. Также у министра спросили, как ведомство относится к тому, что некоторые казахстанцы считают, что сейчас не время тратиться на герб.

"Давайте сначала решим, нужно ли его менять? Решение еще не принято. Было сказано, если общество в своем большинстве поддержит, то давайте рассмотрим и создадим специальную комиссию. Невозможно сегодня взять и поменять. Это большая работа. Мы пока не приступали", – ответил Мади Такиев.

Глава Минфина также отметил, что созданная специальная комиссия предметно рассмотрит вопрос смены герба, и, в случае положительного решения, будет понятно по расходам. Мади Такиев не смог назвать примерную сумму, которая может потребоваться, и предполагаемый источник финансирования.

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