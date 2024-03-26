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Информацию о продаже нефтезаводов России прокомментировали в Минэнерго РК

Продажа заводов Казахстана России, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 13:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 26 марта прокомментировал информацию о якобы продаже Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) и Павлодарского нефтехимического завода (ПНПЗ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Сети появилась информация о якобы продаже Атырауского НПЗ "Лукойлу" и Павлодарского НПЗ – "Газпрому".

"По поводу конкретных покупателей в Минэнерго никто за согласованием подобных сделок не обращался. Поэтому я соглашусь с мнением "КазМунайГаза", что тут преждевременно говорить о каких-то коммерческих сделках. В целом, в Казахстане уже есть НПЗ, которыми 50 на 50 владеют "КазМунайГаз" и CNPC, есть частные мини-НПЗ. С точки зрения Минэнерго, здесь не столько форма собственности, сколько эффективность управления, выполнение инвестиционных программ, стабильная работа являются приоритетными", – прокомментировал Алмасадам Саткалиев.

При этом он отметил, что продажа активов КМГ относится к компетенции данной компании.

"КазМунайГаз" уже сам по себе частная компания. В результате IPO часть акций компании уже находится в обороте, пользуется спросом. Акционерами данной компании являются граждане Казахстана, предприятия. То есть, данная компания является не государственной, а частной. Что касается приватизации отдельных заводов, мы должны исходить – если будут коммерческие предложения, из того, насколько они выгодны и с точки зрения предприятия, и с точки зрения реализации государственных программ развития переработки", – резюмировал Саткалиев.

В "КазМунайГазе" 26 марта опровергли информацию о планируемой приватизации Атырауского и Павлодарского нефтехимических заводов.

"Хотелось бы официально заявить, что эта информация не соответствует действительности. Переговоров такого рода не проводилось. Все производственные процессы на НПЗ КМГ идут в штатном режиме", – сообщили в компании.

19 февраля "КазМунайГаз" выступил с очередным заявлением из-за скандала в АНПЗ.

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