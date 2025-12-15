#Казахстан в сравнении
Общество

Минэнерго прокомментировало слух о продаже за копейки нефтеперерабатывающего завода

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 11:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года на брифинге в ведомстве опроверг слухи о продаже Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ) за бесценок, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Аккенженова, таких переговоров на сегодняшний день на уровне правительства не ведется.

"Когда люди говорят, некоторые эксперты, я подчеркиваю, говорят о продаже тех или иных государственных активов за бесценок, – это является введением в заблуждение. ​Есть несколько способов оценки тех или иных активов. Один из способов – это реальная стоимость имущества. Второй – это определение показателя, экономического показателя EBITDA, умноженное на какой-то коэффициент. К примеру, EBITDA, умноженное на коэффициент пятилетний, то есть пять. Поэтому, говоря о том, что эти активы будут реализовываться вообще за бесценок, – это тоже неверно. И вообще, в целом я хочу подтвердить то, что мы не собираемся их реализовывать", – заявил спикер.

Он также рассказал, что ​Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) поставило эти активы в карту приватизации по долгу своей службы.

"То есть они видят – на сегодняшний момент концентрация сектора нефтепереработки находится полностью в руках государства. Основной функцией АЗРК является как раз развитие такой конкуренции. Поэтому они, несомненно, будут все делать для того, чтобы различные секторы нашей экономики получали должное развитие именно в плане здоровой конкуренции. ​Но это не означает, что государство будет продавать. Это не означает, что даже если это будет какая-то продажа, это будет продаваться за бесценок. Потому что нефтеперерабатывающие заводы на сегодняшний момент – это высокодоходные предприятия, которые несут доход для их акционеров, в данном случае компании "КазМунайГаз", ну и в лице фонда и правительства, соответственно, государства", – дополнил министр.

2 декабря 2025 года министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал о планах развития нефтеперерабатывающей отрасли.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
