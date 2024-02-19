"КазМунайГаз" выступил с очередным заявлением из-за скандала в АНПЗ
Заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев напомнил, что рабочая комиссия по изучению ситуации на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе приступила к работе.
"На сегодняшний день Атырауский завод работает и отгружает нефтепродукты в штатном режиме. Среднесуточный объем производства за 18 февраля составил по автобензинам 3,5 тыс. тонн, по дизтопливу – 2,5 тыс. тонн", – рассказал он.
По его словам, в связи с выходом на технологический режим установки гидроочистки дизельного топлива суточное производство на сегодняшний день восстановлено.
"Со стороны КМГ предпринимаются все необходимые меры. Комиссия продолжает работу", – сообщил Дмитрий Макеев.
16 февраля 2024 года стало известно, что заместитель генерального директора – главный инженер ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Адилет Шошанбасов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В своем обращении он обвинил генерального директора АНПЗ Галымжана Жусанбаева в неподобающем поведении.
Материал по теме
Затем с письмом к главе государству обратился генеральный директор АНПЗ Галымжан Жусанбаев, который ответил на обвинения подчиненных.