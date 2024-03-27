Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новый формат финансирования промышленной кооперации хотят запустить в ЕАЭС

Новый формат финансирования промышленной кооперации хотят запустить в ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 13:55 Фото: primeminister.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 27 марта ратифицировали протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, касающийся кооперационных проектов в отраслях промышленности. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты Мажилиса рассмотрели и ратифицировали протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности. Протокол совершен в Москве 25 мая 2023 года и направлен на оказание финансового содействия для поддержки совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.

"Протокол направлен на формирование правовой основы для финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности за счет средств бюджета Евразийского экономического союза. Ранее со стороны бизнес-сообществ государств-членов отмечалась потребность в создании дополнительных инструментов поддержки, способствующих развитию промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. В этой связи разработан новый формат финансирования, который позволит предприятиям государств-членов реализовывать значимые промышленные проекты и существенно увеличить взаимные инвестиции между странами, число рабочих мест, повысить устойчивость производственных комплексов", – отметил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.

Данный механизм, по его словам, был рассмотрен и одобрен в установленном порядке на заседаниях коллегии, совета, Евразийского межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета.

"Механизм финансового содействия является пилотным, со сроком на пять лет, возможностью пролонгации в случае отсутствия возражений государств-членов. Источником финансирования является 10% от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Максимальный объем субсидии на один проект составляет 1,890 млн тенге в год, соответственно, за пять лет это составит 9,45 млн тенге. Средства предоставляются Евразийской экономической комиссией национальным финансовым организациям государств-членов и Евразийскому банку развития в форме субсидии в размере 100% базовой ставки, установленной национальными банками государств-членов. При этом коммерческая ставка кредита не должна превышать 6,5% к базовой ставке", – добавил Канат Шарлапаев.

Отмечается, что перечень финансовых организаций был определен в декабре 2023 года советом Евразийской экономической комиссии. От Казахстана в перечень включены 15 финансовых организаций, в том числе 11 банков второго уровня, которые согласованы с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком РК, и четыре дочерних компании холдинга "Байтерек" (БРК, Даму, ФРП, Qazaqstan Investment Corporation).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 13:55
Сагинтаев поговорил с Путиным о полном переходе на расчет в нацвалютах в ЕАЭС
, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 13:55

18 марта 2024 года Казахстан ратифицировал протокол о правилах обращения медицинских изделий в ЕАЭС. Подробности здесь.

Читайте также

Есть ли санкционные риски для Казахстана из-за транзита российской нефти в Китай
Транзит российской нефти в Китай: есть ли риски санкций для Казахстана
Приватизация завода имени Кирова в Алматы, условия
О приватизации завода им. Кирова в Алматы высказался Шарлапаев: Не как площадка для застройки
Шарлапаев, акции, покупка
Использовались ли государственные деньги на покупку Qarmet, рассказал Шарлапаев
Мадина Мамырханова
АРРФР Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства ЕАЭС Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Одностороннее движение по улице Ескараева в Алматы
Одну из улиц в Алматы сделают односторонней
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: