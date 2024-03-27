Новый формат финансирования промышленной кооперации хотят запустить в ЕАЭС

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 27 марта ратифицировали протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, касающийся кооперационных проектов в отраслях промышленности. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты Мажилиса рассмотрели и ратифицировали протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности. Протокол совершен в Москве 25 мая 2023 года и направлен на оказание финансового содействия для поддержки совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.

"Протокол направлен на формирование правовой основы для финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности за счет средств бюджета Евразийского экономического союза. Ранее со стороны бизнес-сообществ государств-членов отмечалась потребность в создании дополнительных инструментов поддержки, способствующих развитию промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. В этой связи разработан новый формат финансирования, который позволит предприятиям государств-членов реализовывать значимые промышленные проекты и существенно увеличить взаимные инвестиции между странами, число рабочих мест, повысить устойчивость производственных комплексов", – отметил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.

Данный механизм, по его словам, был рассмотрен и одобрен в установленном порядке на заседаниях коллегии, совета, Евразийского межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета.

"Механизм финансового содействия является пилотным, со сроком на пять лет, возможностью пролонгации в случае отсутствия возражений государств-членов. Источником финансирования является 10% от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Максимальный объем субсидии на один проект составляет 1,890 млн тенге в год, соответственно, за пять лет это составит 9,45 млн тенге. Средства предоставляются Евразийской экономической комиссией национальным финансовым организациям государств-членов и Евразийскому банку развития в форме субсидии в размере 100% базовой ставки, установленной национальными банками государств-членов. При этом коммерческая ставка кредита не должна превышать 6,5% к базовой ставке", – добавил Канат Шарлапаев.

Отмечается, что перечень финансовых организаций был определен в декабре 2023 года советом Евразийской экономической комиссии. От Казахстана в перечень включены 15 финансовых организаций, в том числе 11 банков второго уровня, которые согласованы с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком РК, и четыре дочерних компании холдинга "Байтерек" (БРК, Даму, ФРП, Qazaqstan Investment Corporation).

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