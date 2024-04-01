Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом

Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 13:26 Фото: akorda.kz
Выступая 1 апреля 2024 года на заседании Республиканского штаба, глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством, уполномоченными государственными органами и акимами регионов ряд задач в связи с паводками, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что нужно оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам.

"Для этого должны быть задействованы как резервы правительства и акиматов, так и средства фонда "Қазақстан халқына". Призываю всех представителей отечественного бизнеса в этот ответственный момент не оставаться в стороне и протянуть руку помощи людям".Касым-Жомарт Токаев

Также он подчеркнул, что необходимо оказать максимальную поддержку всем жителям и регионам, пострадавшим от стихийного бедствия.

"Сегодня это общая задача для всех нас. В западных регионах, пострадавших от сильных паводков, много крупных предприятий. Среди них компании, входящие в состав фонда "Самрук-Казына", а также компании, занимающиеся разработкой месторождений. Уверен, что они окажут необходимую помощь людям и примут самое активное участие в восстановлении поврежденной инфраструктуры", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства оценил масштабы паводков. По словам Касым-Жомарта Токаева, пик нынешних паводков еще не пройден. Также президент заявил, что ситуация может в любой момент резко ухудшиться.

Читайте также

люди
Экономическое партнерство Алматинской области с Китаем демонстрирует хороший результат
Как в Казахстане изменились цены на крупы
Как в Казахстане изменились цены на крупы
В договор о ЕАЭС внесли изменения
В договор о ЕАЭС внесли изменения
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
На юге Казахстана произошло землетрясение
На юге Казахстана произошло землетрясение
скоростной поезд
Корейцы нашли новый способ борьбы с низкой рождаемостью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: