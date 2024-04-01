Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом

Выступая 1 апреля 2024 года на заседании Республиканского штаба, глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством, уполномоченными государственными органами и акимами регионов ряд задач в связи с паводками, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что нужно оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам.

"Для этого должны быть задействованы как резервы правительства и акиматов, так и средства фонда "Қазақстан халқына". Призываю всех представителей отечественного бизнеса в этот ответственный момент не оставаться в стороне и протянуть руку помощи людям". Касым-Жомарт Токаев

Также он подчеркнул, что необходимо оказать максимальную поддержку всем жителям и регионам, пострадавшим от стихийного бедствия.

"Сегодня это общая задача для всех нас. В западных регионах, пострадавших от сильных паводков, много крупных предприятий. Среди них компании, входящие в состав фонда "Самрук-Казына", а также компании, занимающиеся разработкой месторождений. Уверен, что они окажут необходимую помощь людям и примут самое активное участие в восстановлении поврежденной инфраструктуры", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства оценил масштабы паводков. По словам Касым-Жомарта Токаева, пик нынешних паводков еще не пройден. Также президент заявил, что ситуация может в любой момент резко ухудшиться.