Токаев оценил масштабы паводков: Пик еще не пройден

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева 1 апреля 2024 года состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, сообщает Zakon.kz.

Выступая, президент заявил, что паводки 2024 года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет.

"О чем это говорит? Прогнозная работа полностью отсутствовала, что связано с дефицитом специалистов соответствующего профиля. Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались. Пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, Национальной гвардии, Вооруженных сил и КНБ. Отдельно стоит вопрос по привлечению волонтеров, граждан, которые хотят помочь, но главное – это государственные органы. Ситуация может в любой момент резко ухудшиться". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства назвал первостепенную задачу. А именно – не допустить человеческих жертв.

"Нужно учесть допущенные ошибки и провалы". Касым-Жомарт Токаев

Далее президент поставил перед правительством, уполномоченными государственными органами и акимами регионов ряд задач. Он уточнил, что нужно оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству не допустить роста цен на социально значимые услуги и продукты питания в пострадавших регионах.

Глава государства подчеркнул, что ситуация с паводками и пожарами повторяется из года в год.

Кроме того, президент поручил разработать план и принять действенные меры по сохранению паводковой воды для сельскохозяйственных нужд. По его словам, акиматам надо провести работы по отводу талых вод с населенных пунктов в русла рек или водохранилища.

Глава государства также подверг критике утвержденную правительством Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года. По его мнению, план действий по ее реализации носит декларативный характер, не позволяя комплексно решить проблему предотвращения и сокращения ущерба от паводков. Поручено пересмотреть положение концепции.

"Компетентные учреждения (акиматы, МЧС, Министерство водных ресурсов) не работают сообща, уклоняются от ответственности. Перекладывают работу друг на друга. Если ситуация не изменится, надо отстранять от должности ответственных лиц. Главный критерий – эффективность государственных служащих. Между государственными органами и акиматами отсутствует четкий и стабильный алгоритм коммуникации. Соответствующее министерство должно контролировать готовность страны к стихийным бедствиям. Это его основная задача. Акцент должен быть сделан на этом вопросе. Министерство должно проверять состояние гидротехнических и других важных объектов и предоставлять достоверные данные", – отметил президент.

Он призвал в вопросе борьбы с наводнениями обратить внимание на международный опыт и тщательно изучить, как другие страны справляются с паводками.

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане не хватает технических специалистов по водным ресурсам и ирригации. Правительству поручено принять оперативное решение по этому вопросу.

"Еще раз повторяю: все должностные лица должны нести прямую ответственность за предотвращение наводнений. Мною уже была дана оценка вашей работы. Она отрицательная, связанная с халатностью и непрофессионализмом. Работы перед правительством очень много. Спрос будет жесткий", – заключил президент.

30 марта президент уже проводил оперативное совещание по паводковой ситуации в стране. Тогда он поручил оценить объемы ущерба, нанесенного природной стихией.