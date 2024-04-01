Токаев еще раз обратился к пострадавшим казахстанцам
Фото: akorda.kz
1 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Республиканского штаба, высказался о пострадавших во время паводков, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана заявил, что казахстанцам в зоне паводков причинен большой материальный ущерб.
"Они столкнулись с бытовыми неудобствами, наносящими урон их здоровью и благополучию. Конечно, государство примет меры по обеспечению компенсации потерь".Касым-Жомарт Токаев
Далее он выступил с заявлением к казахстанцам.
"Я, обращаясь к гражданам, хочу сказать: не беспокойтесь, все потери будут компенсированы государством, а также предпринимателями. Но финансовые и политические потери более чем значительные".Касым-Жомарт Токаев
30 марта президент уже проводил оперативное совещание по паводковой ситуации в стране. Тогда он поручил оценить объемы ущерба, нанесенного природной стихией. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес свои извинения и заверил, что всем будет оказана материальная помощь.
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