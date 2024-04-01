Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев еще раз обратился к пострадавшим казахстанцам

Токаев еще раз обратился к пострадавшим казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 13:43 Фото: akorda.kz
1 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Республиканского штаба, высказался о пострадавших во время паводков, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана заявил, что казахстанцам в зоне паводков причинен большой материальный ущерб.

"Они столкнулись с бытовыми неудобствами, наносящими урон их здоровью и благополучию. Конечно, государство примет меры по обеспечению компенсации потерь".Касым-Жомарт Токаев

Далее он выступил с заявлением к казахстанцам.

"Я, обращаясь к гражданам, хочу сказать: не беспокойтесь, все потери будут компенсированы государством, а также предпринимателями. Но финансовые и политические потери более чем значительные".Касым-Жомарт Токаев

30 марта президент уже проводил оперативное совещание по паводковой ситуации в стране. Тогда он поручил оценить объемы ущерба, нанесенного природной стихией. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес свои извинения и заверил, что всем будет оказана материальная помощь.

Читайте также

Токаев оценил масштабы паводков: Пик еще не пройден
Токаев оценил масштабы паводков: Пик еще не пройден
Наталья Годунова освобождена от должности главы Высшей аудиторской палаты
Наталья Годунова освобождена от должности главы Высшей аудиторской палаты
Турция
В Турции оппозиционная партия впервые за 20 лет победила на выборах
Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
На юге Казахстана произошло землетрясение
На юге Казахстана произошло землетрясение
скоростной поезд
Корейцы нашли новый способ борьбы с низкой рождаемостью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: