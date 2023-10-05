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Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанским родителям

Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанским родителям Фото: akorda.kz
Выступая 5 октября 2023 года на Республиканском съезде педагогов, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанским родителям, сообщает Zakon.kz.

"Мое обращение ко всем родителям: не поощряйте своих детей к проявлению насилия, нарушению общепринятого порядка, и тем более не защищайте их перед учителями. Попустительство в отношении подобных поступков из-за любви к своим детям может обернуться большой трагедией для них в будущем", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, "лучше сейчас принять профилактические меры к нарушителям школьной дисциплины, чтобы в дальнейшем они не вошли в противоречие с законом".

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