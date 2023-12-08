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Андрей Лаврентьев стал новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау"

Андрей Лаврентьев стал новым инвестором ArcelorMittal Temirtau Фото: wikimedia
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве рассказал, что новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев, сообщает Zakon.kz.

Сначала "АрселорМиттал Темиртау" передали государству, а после частному инвестору.

"По новому инвестору – группа компаний Allur, Андрей Лаврентьев. Они вступают в свои права владения буквально в ближайшие день или два. (...) Была создана специальная компания, в которой инвестором является единственный человек - Андрей Лаврентьев. Эта компания выпустила облигации на МФЦА, вложило свои деньги, привлекло частное финансирование - для сделок такого масштаба это вполне реальная ситуация. И осуществляет выкуп этого предприятия из собственности РК с инвестиционными обязательствами, обязательствами по требованиям безопасности, по выполнению социальных условий, коллективных договоров, обязательствами перед поставщиками и клиентами".Канат Шарлапаев

Он отметил, что из бюджета на реализацию сделки не потратили ни одного тенге. В рамках инвестиционного соглашения с новым инвестором предусмотрен ряд социальных обязательств.

"Эта работа проводилась совместно с руководством Карагандинской области и местными исполнительными органами Темиртау. Новый инвестор возьмет на себя все обязательства по решению краткосрочных и долгосрочных обязательства АМТ, которые существуют, работу с поставщиками, сотрудниками, то есть все обязательства переходят на нового инвестора. Мы будем поддерживать работу этого предприятия в таком состоянии, чтобы не произошло никаких изменений по социальным обязательствам перед сотрудниками".Канат Шарлапаев

Министр добавил, что для государства было важно, чтобы центром принятия решений для нового казахстанского инвестора был Казахстан.

"Это не должны быть люди, которые не хотят работать в Казахстане или для которых Казахстан является частью их бизнеса. Это наша позиция. Если центром принятия решения для инвестора или группы инвесторов является Казахстан, это, наверное, более правильный выбор".Канат Шарлапаев

Кроме того, по мнению Шарлапаева, существует потенциальная синергия между текущим бизнесом группы Allur и сталелитейным производством.


"Все понимают, что машины делают все-таки из металла. И здесь в этом плане добиться еще и производства автомобильной стали на "Кармете" (АрселорМиттал Темиртау. - Прим.Ред.) и интрегрировать это с текущими бизнесами - в этом есть нормальная бизнес-логика, потому что это позволяет достаточно большие логистические расходы сократить. Углубить локализацию этого производства. И при этом понятно, что это не какое-то единоличное решение. Очень много людей было в него вовлечено. Целая правительственная комиссия занималась отбором инвесторов. И мы смотрели, кому это по плечу, и для кого это действительно является основным бизнесом и каким-то образом позволяет создать эффект синергии с текущим бизнесом".Канат Шарлапаев

Правительство Казахстана и ArcelorMittal завершают ключевую сделку по передаче ArcelorMittal Temirtau и ArcelorMittal Tubular Products Aktau.

Решение о передаче АМТ было принято после трагедии на шахте им. Костенко, которая произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

Правительство планировало завершить сделку до конца ноября 2023 года.

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АрселорМиттал Министерство промышленности и строительства Казахстан
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