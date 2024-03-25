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Токаев подписал поправки по вопросам трансфертного ценообразования

Токаев подписал поправки по вопросам трансфертного ценообразования, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 18:22 Фото: freepik
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 марта подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трансфертного ценообразования", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на совершенствование трансфертного ценообразования в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.

Законом пересмотрены механизмы определения рыночной цены, введен контроль по трансфертному ценообразованию на товарных биржах, расширены критерии для признания участников сделки взаимосвязанными, а также введена обязанность участников сделок с взаимосвязанными лицами-нерезидентами по представлению местной отчетности.

Целью принятых поправок является определение справедливой рыночной цены и предотвращение потерь поступлений в государственный бюджет, снижение административных издержек проверяющих органов и налогоплательщиков при проведении контроля по вопросам трансфертного ценообразования.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов  использования международных водотоков". 

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