Токаев подписал поправки по вопросам трансфертного ценообразования
Закон направлен на совершенствование трансфертного ценообразования в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.
Законом пересмотрены механизмы определения рыночной цены, введен контроль по трансфертному ценообразованию на товарных биржах, расширены критерии для признания участников сделки взаимосвязанными, а также введена обязанность участников сделок с взаимосвязанными лицами-нерезидентами по представлению местной отчетности.
Целью принятых поправок является определение справедливой рыночной цены и предотвращение потерь поступлений в государственный бюджет, снижение административных издержек проверяющих органов и налогоплательщиков при проведении контроля по вопросам трансфертного ценообразования.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков".