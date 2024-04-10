Как казахстанцам получить выплаты за скот, погибший во время паводков

В Министерстве сельского хозяйства рассказали, как владельцам сельскохозяйственной живности оформить компенсационные выплаты за понесенные потери, связанные с паводками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По подсчетам министерства, количество павших животных на сегодняшний день составляет 8,1 тыс. Для решения вопросов, связанных с получением компенсационных выплат, в регионах местными исполнительными органами созданы комиссии по определению ущерба.

"Владельцам сельхозживотных, павших в результате паводков, необходимо обратиться с заявлением в местную комиссию с указанием данных по животным. Факт владения сельхозживотными будет подтверждаться актами комиссий. Размер компенсации будет определен на основе данных о рыночной стоимости животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики", – объяснил официальный представитель Минсельхоза Олжас Тлебалдин на брифинге республиканского информштаба.

Он добавил, что, несмотря на внушительные потери, на безопасное расстояние все же удалось отогнать более 88 тыс. сельхозживотных.

Ранее в МЧС Казахстана рассказали о текущей паводковой ситуации в регионах. По сообщению ведомства, из зон подтопления уже эвакуировали 96 тысяч человек, часть из них – 7605 человек, в том числе 3474 ребенка, – находятся в пунктах временного размещения.