Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как казахстанцам получить выплаты за скот, погибший во время паводков

Как владельцам животных получить выплаты за потери во время паводков, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 12:30 Фото: ДЧС Актобе
В Министерстве сельского хозяйства рассказали, как владельцам сельскохозяйственной живности оформить компенсационные выплаты за понесенные потери, связанные с паводками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По подсчетам министерства, количество павших животных на сегодняшний день составляет 8,1 тыс. Для решения вопросов, связанных с получением компенсационных выплат, в регионах местными исполнительными органами созданы комиссии по определению ущерба.

"Владельцам сельхозживотных, павших в результате паводков, необходимо обратиться с заявлением в местную комиссию с указанием данных по животным. Факт владения сельхозживотными будет подтверждаться актами комиссий. Размер компенсации будет определен на основе данных о рыночной стоимости животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики", – объяснил официальный представитель Минсельхоза Олжас Тлебалдин на брифинге республиканского информштаба.

Он добавил, что, несмотря на внушительные потери, на безопасное расстояние все же удалось отогнать более 88 тыс. сельхозживотных.

Ранее в МЧС Казахстана рассказали о текущей паводковой ситуации в регионах. По сообщению ведомства, из зон подтопления уже эвакуировали 96 тысяч человек, часть из них – 7605 человек, в том числе 3474 ребенка, – находятся в пунктах временного размещения.

Читайте также

Льготная ипотека, жилье, рынок недвижимости
Покупать или подождать: могут ли льготные ипотеки обрушить рынок жилья
Российский "Лукойл" купил 50% доли месторождения "КазМунайГаза"
Российский "Лукойл" купил 50% доли месторождения "КазМунайГаза"
бизнес
Президент внес поправки в законодательные акты по вопросам ведения бизнеса
Тамила Языкова
МСХ РК Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать
Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
Правила аттестации педагогов изменили в Казахстане
Правила аттестации педагогов изменили в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: