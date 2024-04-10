Как пострадавшим от паводков казахстанцам получить единовременную выплату в 100 МРП

В Министерстве финансов Казахстана рассказали о компенсационных выплатах пострадавшим во время паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Пресс-секретарь Министерства финансов Арай Дәулетқызы на брифинге республиканского информационного штаба отметила, что правительство утвердило план финансирования мероприятий по устранению последствий паводков.

"В соответствии с этим планом каждой пострадавшей семье будет представлена единовременная компенсация в размере 100 МРП (369 200 тенге). Разрушенные дома будут вновь построены за счет резерва правительства. Средства в регионы будут направлены через Министерство промышленности и строительства", – сообщила Арай Дәулетқызы.

По ее словам, дома, нуждающиеся в ремонте, также будут восстановлены за счет средств акиматов, оценка ущерба начнется сразу, как уйдет вода. По сельскохозяйственным животным возмещение потерь также будет производиться за счет средств местных исполнительных органов.

"По дачным домам размер компенсации составит до 100 МРП. При этом в случае, если дача является единственным жильем или пострадавшие относятся к категории социально уязвимых слоев населения, то акиматами будет рассмотрена возможность предоставления альтернативного жилья", – объяснила Арай Дәулетқызы.

Кроме того, банками и МФО всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков, согласно спискам местных исполнительных органов, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на три месяца (с 1 апреля по 30 июня 2024 года).

Списки пострадавшего населения и оценка ущерба будут формироваться акиматами. Поэтому, если вы пострадали от паводков, необходимо обратиться в акимат со списком пострадавшего имущества и копией правоустанавливающих документов.

Ранее правительство Казахстана опубликовало подробный алгоритм действий для получения компенсации.

