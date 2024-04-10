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По 180 тысяч тенге получили жители Костанайской области, пострадавшие от паводков

Какие выплаты получили жители Костанайской области, пострадавшие от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 12:09 Фото: МЧС РК
Заместитель акима Костанайской области Арман Абенов на брифинге республиканского штаба рассказал о компенсационных выплатах жителям, пострадавшим от паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам замакима области, жители Костанайской области уже начали получать компенсационные выплаты. 

"На сегодняшний день социальная помощь выплачена 620 семьям на сумму 114,4 млн тенге", – уточнил заместитель акима Костанайской области Арман Абенов.

Как подчеркнул Арман Абенов, на сегодняшний день паводковая ситуация по области стабилизировалась. Сбросы воды на основных водохранилищах уменьшились.

"На Каратомарском водохранилище сброс воды составил 1600 кубометров в секунду. Также снижение сброса наблюдается по Верхне-тобольскому и Желкуарскому водохранилищам. Снижение уровней воды на реках Тюнтюгур, Кундузды и Карасу в Карасуском районе за сутки составило от 7 до 8 см. На реках Торгай, Дамды и Кабырга в южной части области еще сохраняется высокий уровень", – озвучил он.

Тем не менее подтопленными остаются более 160 частных жилых домов: в Костанае – 45, селе Карамырза Карасуского района – 25, селах Алтынсарино, Мичурина, Садовое и Алтындала Костанайского района – 91.

"Также в 27 населенных пунктах до сих пор отсутствует электроснабжение в связи с подтоплением. На сегодняшний день опоры находятся в воде, что затрудняет работу по их восстановлению, как только вода уйдет работы будут продолжены. Закрыты четыре автодороги республиканского значения и три областного значения", – добавил Арман Абенов.

Кроме того, без транспортного сообщения находятся 10 населенных пунктов: села Екидин, Урпек, Акколь, Карасу, Сага, Бидайык, Ошаган, Кумшык и Колкамыс в Джангельдинском районе, село Кызылту в Мендыкаринском районе.

Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что из зон подтопления уже эвакуировали 96 тысяч человек, часть из них – 7605 человек, в том числе 3474 ребенка – находятся в пунктах временного размещения.

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