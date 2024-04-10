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Паводки в Казахстане: 96 тысяч человек эвакуировали из зон подтопления

паводки в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 10:51 Фото: МЧС РК
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали о текущей ситуации в паводкоопасных регионах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным МЧС, на 10:00 10 апреля 2024 года подтопленными остаются 3 444 частных жилых домов, 336 дворовых территорий в пяти областях – Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской области.

Также на контроле 105 размывов на автодорогах и 69 населенных пунктов без транспортного сообщения. Откачано более 8,5 млн кубометров талой воды. Из 2 750 жилых домов и 1 816 дворовых территорий отведена вода. 

"С начала паводкового периода спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. Привлеченными воздушными судами спасено 2 823 человек, из них 865 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 детей. В безопасное место отогнано 82 559 сельскохозяйственных животных", – сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Ерасыл Сайпаш на брифинге республиканского информационного штаба.

Он добавил, что в пострадавшие регионы доставлено 167 935 кг гуманитарной помощи. В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 24 295 человек и 2 655 единиц техники, 469 водооткачивающих средств и 139 плавательных средств, 10 воздушных судов.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов обратился к жителям региона из-за паводковой ситуации. Он сообщил, что на Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива – 4 метра 25 сантиметров.

Это намного больше показателей сильного потопа 2017 года. Большая вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль и ориентировочно через день-два вода достигнет областного центра. Также под угрозой подтопления села Прибрежное и Тепличное, поселок Заречный.

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