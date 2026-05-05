Олжас Бектенов провел совещание по вопросам защиты прав инвесторов в рамках поручений президента

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по вопросам защиты прав инвесторов, устранения барьеров при реализации инвестиционных проектов и усиления работы по привлечению иностранного капитала в рамках реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz.

Участие в совещании приняли руководители государственных органов, Генеральной прокуратуры РК, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", АО "НК "Kazakh Invest", представители квазигосударственного сектора и бизнеса.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание улучшению делового климата и ставит перед правительством конкретные задачи. Буквально на прошлой неделе был подписан указ президента по совершенствованию миграционной политики, направленный на улучшение среды для привлечения инвесторов, предпринимателей и высококвалифицированных специалистов. Данный документ является очередным важным шагом в формировании благоприятной инвестиционной среды в стране и создает новые институциональные условия для привлечения качественного иностранного человеческого капитала", – подчеркнул премьер-министр РК Олжас Бектенов.

"По поручению президента Генеральная прокуратура ведет комплексную работу по защите прав инвесторов. Акцент сделан на переход от мер реагирования к системной превентивной работе по выявлению и устранению первопричин проблем. С опережением пресекаются факты незаконного вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За 3 года количество уголовных дел в отношении бизнеса сократилось в 4 раза, или на 71,5%. Мы сопровождаем более 3 тыс. инвестпроектов. Обеспечиваем постоянный контроль прямой связи с инвесторами и деловым сообществом", – отметил генеральный прокурор РК Берик Асылов.

По поручению президента правительством совместно с Генеральной прокуратурой принимаются комплексные меры по защите прав инвесторов в рамках многоуровневого механизма поддержки. Образованный недавно Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры совместно с госорганами принимает активное и предметное участие в оперативном решении волнующих бизнес вопросов. В проактивном режиме работает Инвестиционный штаб при правительстве: по итогам первого квартала т.г. рассмотрены 44 проекта на сумму 25,5 млрд долларов. Мониторинг исполнения поручений Инвестштаба осуществляется Генпрокуратурой.

Кроме того, во всех регионах действуют штабы под руководством акимов и с участием прокуроров. Акиматами введена практика ежеквартальных стратегических сессий, где обсуждаются проблемные вопросы и совместно с бизнесом утверждаются "заказы на инвестиции". Высокий уровень подготовки материалов, включая 100-процентное одобрение, демонстрируют Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Кызылординская области, область Улытау и Алматы.

В рамках взаимодействия Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры разработана Дорожная карта по сопровождению инвестпроектов. Ведется работа по совершенствованию процедур заключения и сопровождения контрактов, оптимизации предоставления земельных участков, а также развитию инвестиционного кураторства.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что сохраняются вопросы, требующие системного подхода и более оперативного реагирования со стороны госорганов и организаций. Имеются факты формального подхода и наличия административных проволочек на местах при рассмотрении поступающих обращений инвесторов и представителей бизнеса, что недопустимо.

О текущей ситуации доложил первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев. По данным МИД, за первый квартал т.г. среди инвесторов, состоящих в Реестре, зарегистрировано 273 обращения, около половины разрешены благоприятно. Большая часть из них касается налогового администрирования, таможенных процедур, вопросов земельно-градостроительной сферы и др.

В частности, отмечены факты инициирования пяти внеплановых налоговых проверок за два года в отношении сети клинико-диагностических лабораторий. При этом предыдущие проверки были отменены из-за процессуальных нарушений, а также в рамках "прокурорского фильтра". В результате вопрос был разрешен в пользу бизнеса.

Председатель Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры Бауржан Ералы сообщил, что за первый квартал текущего года решены вопросы по 213 обращениям бизнеса. Из них 40% полностью удовлетворены, по 50% предпринимателям даны правовые разъяснения. По данным Комитета, в текущем году уже защищены права 600 инвесторов, при этом каждое обращение на сегодня рассматривается без перенаправления.

Среди положительных решений – включение в Реестр отечественных производителей многопрофильной компании по производству бумажных материалов в Алматинской области, а также обеспечение доступом к инженерным сетям инвестора, реализующего крупный энергетический проект в Атырауской области.

"Каждый поступающий запрос инвестора по сути является сигналом, за которым стоят решения о размещении капитала, открытии новых и расширении действующих производств, создании новых рабочих мест. Поэтому оперативное урегулирование возникающих вопросов инвесторов – это показатель эффективности работы государственного аппарата по линии привлечения инвестиций. Будут приниматься самые жесткие меры в отношении должностных лиц госорганов, которые занимаются отпиской обращений и перекладыванием ответственности. Это же касается и руководителей национальных компаний и субъектов квазигосударственного сектора. Двусмысленности быть не должно – каждое обращение инвестора требует конкретного и объективного решения", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр указал на системный характер причин, сдерживающих реализацию инвестиционных проектов. Отмечено, что ключевые проблемы связаны с недостаточной координацией между госорганами, размытым разграничением ответственности, нарушением регламентированных сроков оказания госуслуг и слабым контролем на местах.

Особое внимание уделено работе акиматов. Региональным руководителям поручено в ручном режиме сопровождать ключевые инвестпроекты, своевременно устранять возникающие барьеры и не допускать формального подхода при предоставлении инвесторам земельных участков, инфраструктуры и разрешительных документов.

Также отмечены медленные темпы наполнения Национальной цифровой инвестиционной платформы. На сегодня в НЦИП включено более 3 тыс. проектов на общую сумму порядка 100 трлн тенге. Более 400 проектов еще не загружены в систему, что искажает реальную картину в регионах.

"В условиях глобальной борьбы за инвестиции, согласно поставленным президентом задачам, нам необходимо обеспечить стабильный благоприятный инвестиционный климат. Поэтому следует продолжить систематизацию процесса привлечения инвестиций в национальную экономику и сопровождения реализации инвестпроектов. В данном контексте цифровизация процессов является одним из ключевых инструментов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев представил подходы по выявлению и устранению административных барьеров для бизнеса. В рамках Общенационального плана Агентство проводит ревизию законодательства с применением искусственного интеллекта и разрабатывает платформу регуляторного интеллекта. Она позволит на основе обращений предпринимателей выявлять избыточные и дублирующие требования, затягивание сроков, неоднозначное применение норм и несогласованность действий госорганов. По итогам анализа будут формироваться предложения по упрощению процедур, сокращению сроков, цифровизации процессов и повышению прозрачности правоприменения.

С предложениями по улучшению взаимодействия с инвесторами выступил советник премьер-министра Алишер Кожасбаев. Отмечена необходимость усиления функции "единого окна" для отечественных инвесторов, а также более тесной координации НПП "Атамекен" с госорганами, организациями и регионами.

О подходах по усилению внешнего контура в рамках новой архитектуры инвестиционного цикла доложил председатель правления АО "НК "Kazakh Invest" Султангали Кинжакулов. Компанией сформировано полноценное присутствие в семи ключевых странах – США, Германии, Китае, России, Турции, Малайзии и Катаре. Представительства будут трансформированы в центры поддержки инвесторов, работающие по принципу "одного окна" за рубежом. При этом инвестору не потребуется приезжать в Казахстан на этапе проработки – вопросы будут отрабатываться на месте через зарубежные офисы.

По итогам совещания премьер-министр дал ряд поручений.

По вопросам реализации инвестиционных проектов: провести ревизию законодательства на предмет выявления и устранения административных барьеров. По итогам анализа обращений принять меры по совершенствованию нормативных правовых актов на основе выявленных закономерностей и институциональных ограничений.

По обращениям инвесторов: наладить системную работу по их мониторингу по принципу "одного цифрового окна" и оперативному реагированию с применением инструментов искусственного интеллекта. Завершить включение всех инвестпроектов в НЦИП, а также ускорить запуск мобильного приложения платформы с функционалом обмена сообщениями между инвесторами и госорганами. Все реализованные и реализуемые в стране инвестиционные проекты должны быть консолидированы в едином цифровом контуре.

По усилению работы на внешнем периметре: Kazakh Invest совместно с МИД поручено оперативно решить организационные и кадровые вопросы для полноценного запуска зарубежных представительств, а также обеспечить стандартизацию работы всех заграничных офисов Kazakh Invest.

По инвестиционным контрактам и земельным вопросам: разрешительные документы инвесторам поручено предоставлять по пакетному принципу, с кардинальным сокращением сроков согласования и подписания инвестиционных контрактов. Также необходимо интегрировать разрозненные информационные системы по управлению земельными ресурсами в едином цифровом контуре.

Во всех ЦОНах должны быть открыты специализированные окна для обслуживания инвесторов с предоставлением госуслуг в приоритетном и ускоренном порядке. Включить директоров областных и районных ЦОНов в состав региональных инвестиционных штабов.

Национальной палате предпринимателей "Атамекен" необходимо утвердить единый регламент взаимодействия с госорганами, организациями и отечественными инвесторами.

Поставлена задача выработать подходы к предоставлению налоговых преференций инвесторам исходя из принципов адресности, экономической целесообразности и уже оказанных нефискальных мер господдержки.

